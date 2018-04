Cerveza de arroz, magdalenas 'cero' azúcar o macarrones de lentejas rojas, innovaciones con sello aragonés

El dinamismo de la industria alimentaria aragonesa y su constante apuesta por la innovación y la investigación se deja ver y gustar en Alimentaria, la feria internacional de alimentación y bebidas, que se celebra desde el lunes y hasta el jueves en Barcelona. Ya sea compartiendo espacio expositivo en los dos stands que hasta alíi ha desplazado Aragón Alimentos, el instrumento de promoción alimentaria del Gobierno de Aragón, ya sea con un expositor propio, la agroindustria aragonesa saca pecho en este certamen convertido en una gran despensa mundial repleta de nuevas sensaciones no solo para el paladar, sino también para la vista, el olfato e incluso para el cerebro.

Porque en Alimentaria hay que sorprender. Eso es lo que han hecho las firmas aragonesas. De Ejea de los Caballeros (Zaragoza) es la cerveza de arroz que ha provocado largas filas de visitantes en el expositor de Arroces del Pirineo, una cooperativa aragonesa que puede presumir de regar su cereal con agua del Pirineo. Se llama Oryza y la primera versión que se lanzará al mercado será una de “sabor más suave y adaptada al gusto al que está acostumbrado el consumidor”, ha señalado su presidente, José Antonio Marcellán. Habrá otra versión, con el mismo nombre pero “de sabor más intenso” para aquellos paladares cerveceros más exigentes. Sorprende también el expositor del grupo cooperativo Pastores. Tanto, que son muchos los curiosos que hacen un alto en uno de sus laterales no para degustar su apreciado Ternasco de Aragón sino para fotografiarse ante el ‘lujoso escaparate” con el que han presentado en Alimentaria sus curados (jamón y panceta) de cordero, un innovador delicatessen que quieren destinar a los mercados musulmanes de alto poder adquisitivo, para lo que han vestido la calidad de este producto de su marca Agnei Ibérico con una cuidada y elegante presentación en negro y oro.

En Alimentaria, además, no todo es lo que parece. Una buena prueba de ello es la novedad con la que se ha presentado Pastas Romero, la empresa centenaria situada en la localidad zaragozana de Daroca, que junto a sus tradicionales pastas alimenticias ha llevado hasta la feria unos macarrones y espirales que podrían parecer los de siempre pero no lo son. No están hechos de trigo, sino de lenteja roja, de guisante, de quinoa o de bambú y los delata su color. “Es una línea de producto sin gluten, elaborados especialmente para los consumidores celiácos”, señala Pilar Romero, representante de la empresa en la feria catalana.