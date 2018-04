Una Opel más francesa

Opel España. La jornada de celebración de la producción del vehículo número 13 millones de la fábrica de automóviles de Figueruelas lo dejó más claro que nunca. La empresa se sigue llamando Opel España, pero la planta es del grupo PSA. Y, como se ha constatado desde el año pasado, es una factoría multimarca, de la que ya no solo salen modelos de Opel/Vauxhall sino de otras firmas, en este caso de la muy francesa Citroën (el C3 Aircross comparte plataforma con el Crossland X). Nadie descarta, visto lo visto, que en el futuro se pueda ensamblar también un coche de Peugeot o incluso de DS, aunque esto último lo veo más difícil. En el centro de producción aragonés, en todo caso, ondea desde hace una temporada la bandera de PSA junto a las de Opel, España y Aragón -la venta de Opel a la firma gala por parte de General Motors se cerró en agosto de 2017-, y escuchar el acento francés en el entorno de la fábrica empieza a ser muy frecuente. Ya se notó cuando vino en noviembre pasado Linda Jackson, directora general de Citroën, a dar las gracias a los empleados de Figueruelas por el lanzamiento del C3 Aircross (aunque ella es británica, en su equipo directivo hay muchos franceses), pero en el acto del coche 13 millones la evidencia fue más rotunda.

Más PSA. En la cartelería del evento del jueves, incluida la correspondiente nota de prensa, solo aparecía el logotipo de PSA, lo que no ocurrió el 14 de febrero último en Madrid, donde el consejero delegado de Opel, Michael Lohscheller, confirmó que el próximo modelo Corsa y su versión eléctrica se harán en Figueruelas. Especial significado tuvo también la participación en el acto de Rémi Girardon, un hombre cercano a Carlos Tavares, presidente de PSA, que fue enviado al equipo directivo de Opel tras la compra de la firma alemana por el grupo francés. Girardon, que estuvo en Zaragoza en enero en plena crisis en Figueruelas por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo y ya aseguró al propio presidente de Aragón, Javier Lambán, que PSA no iba de farol cuando amenazó con llevar la producción del Corsa a otra planta, estuvo en esta ocasión más relajado y tuvo ocasión de agradecer a trabajadores y sindicatos el esfuerzo realizado para que la planta sea «más competitiva». Lo hizo en español, lo que siempre es de agradecer, con un acento francés que servía también para contextualizar el momento. Para las emisoras de radio ese testimonio resultaba de lo más útil, porque se entendía aunque la dicción no fuese perfecta y porque era una manera de demostrar que ahora el peso de la gestión de Opel está en PSA. No es eso lo que dice Tavares, que afirma que si antes las decisiones sobre la marca del rayo se tomaban en Detroit, sede de GM, ahora se decide todo en Rüsselsheim, cuartel general de Lohscheller.

En casa. Quien tiene ahora responsabilidades en Rüsselsheim es el zaragozano Ignacio Bueno, exjefe de Manufacturas de la planta de Opel en Figueruelas que luego fue destinado a una planta de General Motors en Indiana, Estados Unidos. Tras desvincularse Opel de GM, Bueno tiene hoy un puesto importante en la sede central de la ahora filial alemana de PSA. Es director de apoyo a Manufacturas y Estrategia en la mítica sede de la empresa creada por los hermanos alemanes Opel, pero estos días ha estado en casa. Se le vio muy contento el jueves en la celebración del vehículo 13 millones, donde el presidente Lambán aprovechó para sacar pecho por la creación de la Mesa de Automoción de Aragón, en la que participan dirigentes sindicalistas que también acudieron -relajados- al acto en la factoría.