Cómo pedir cita en Hacienda y no desesperar en el intento

Aunque la campaña de la Renta 2017 comenzó el 4 de abril, si usted es uno de los ciudadanos que prefiere acudir a las oficinas habilitadas por la Agencia Tributaria para que le ayuden en la cumplimentación de su declaración de la renta, tendrá que esperar todavía un mes para solicitar la obligatoria cita previa. No olvide, además, que posiblemente tendrá que armarse de paciencia porque, el menos durante los primeros días, suele ser habitual que las líneas telefónicas comuniquen continuamente o que la web esté totalmente colapsada ante la masiva entrada de ciudadanos interesados en solicitar el servicio.

¿Cuándo se puede pedir la cita?

El servicio de cita previa comienza el 8 de mayo, pero las oficinas del fisco no comenzarán a realizar las declaraciones hasta dos días después, 10 de mayo. Y no lo deje para el último día, porque aunque la campaña termina el 2 de julio, a partir del 29 de junio ya no se podrá solicitar cita previa para confeccionar la declaración por ninguna de las vías disponibles.