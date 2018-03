ESIC cumple 25 años en la Comunidad con la vista puesta en la internacionalización

"Este es un día para celebrar que todos juntos hemos hecho la historia que nos ha traído hasta aquí, y que todos juntos también hacemos posible el camino hacia la excelencia". Este día al que se refería Antonio Sangó, director de ESIC en Aragón, era ayer, y el motivo de celebración, el 25 aniversario de la llegada de ESIC Marketing and Business School a la comunidad aragonesa. El Patio de la Infanta fue el marco de un acto institucional y empresarial en el que las principales compañías aragonesas, empresarios, directivos y organizaciones empresariales, así como la plana mayor de la escuela de negocios, alumnos, exalumnos y profesores, se dieron cita para repasar la exitosa trayectoria de la institución.

"Gracias" fue la palabra más repetida de la noche. Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC, respondió a los agradecimientos recibidos de todos los oradores de la noche con una petición: la de centrarse ahora en los retos que se le presentan a la escuela "en un contexto cambiante sin precedentes", porque "los éxitos pasados no aseguran los futuros". Entre los retos citados en su alocución destacó la internacionalización de ESIC "para que todos los alumnos salgan de las aulas preparados para competir en un contexto global". También planteó la necesidad de una formación en pensamiento crítico y retornar a las humanidades. "Combinar tecnología y humanidades va a ser un reto, porque los robots no van a pensar, a ser creativos, ni sensibles o éticos, no van a trabajar en grupo. Las personas –como los profesionales formados en ESIC– sí lo harán", aseguró.