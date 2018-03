El 80% de los trabajadores de la banca se sienten inseguros en su puesto de trabajo, según el sindicato Fine

"La gran mayoría de empleados del sector financiero no se encuentra seguro en su trabajo, no se siente respetado ni valorado ni por los ciudadanos ni por sus superiores y tampoco cree que el clima laboral vaya a mejorar en los próximos años". Es la principal conclusión de la encuesta que Fine ha realizado a 1.485 empleados de distintos bancos en todo el país . Fine es el tercer sindicato por representación en la banca , después de CC. OO. y UGT y cuenta con 923 delegados que representan a unos 30.000 empleados .

Para tratar de revertir esta falta de confianza por parte de la sociedad y que sea el empleado de banca "el que recibe los palos" de una gestión que es responsabilidad del Consejo de Administración de la entidad, el sindicato Fine ha puesto en marcha la campaña ‘Ayúdanos a contar la verdad. Tú opinión es lo que vale’, que se hará visible en la web del sindicato, las redes sociales y en unos cubos que van a repartir por oficinas de banca de toda España para que los empleados las coloquen junto a sus mesas de trabajo.

José Luis Rodríguez Alfayate, presidente de Fine, ha criticado que la crisis ha supuesto para el empleado de banca al golpearlo doblemente. "Ya no hablamos solo de despidos o traslados sino de la falta de confianza de la sociedad y de las agresiones verbales, físicas e incluso algún asesinato". Esto último, en referencia al compañero de Caixa Bank en Ciudad Real que fue asesinado por un tiro de escopeta por parte de un cliente hace un par de años en Ciudad Real.

"La presión comercial continua de arriba hacia abajo para vender y el sobreesfuerzo que nos obligan a realizar por eso de que 'en la calle hace mucho frío'" ha sido también denunciada por Jordi Freixes, secretario general de Fine, en la rueda de prensa que ha ofrecido este sindicato para presentar los resultados de esta primera encuesta sobre 'Conciliación, clima y seguridad laboral en el sector financiero' que se ha realizado en España.

“Tenemos una especie de deuda a pagar por la sociedad, pero no sabemos cuál", ha añadido Freixes, crítico con que la sociedad confunda al empleado de banca con la cúpula de la entidad. "no somos directivos y propietarios pero las malas gestiones que han derivado en fusiones y nacionalizaciones, las pagan los clientees con los empleados de base y no hay medidas de seguridad sufientes".

Así, los resultados de la encuesta "revelan que los empleados de entidades financieras no reciben suficiente apoyo de sus superiores cuando se enfrentan a situaciones conflictivas, tampoco reciben formación ni cuentan con recursos suficientes para afrontar momentos delicados, ni mucho menos se sienten apreciados por la sociedad. Todo lo contrario, el empleado de banca ha pasado de ser persona de confianza para el cliente a convertirse en objeto de duda y desconfianza”, subraya Luis José Rodríguez Alfayate, presidente de FINE.

Datos

La encuesta realizada por Fine arroja datos demoledores como que el 91% no cree que el clima laboral vaya a mejorar en los próximos años. El 84% reconoce padecer sobrecarga de trabajo que le ha provocado trastornos del sueño, ansiedad o estrés, para los que el 44% ha precisado medicación en algún momento. Y el 77% se siente poco valorado por sus superiores y el 46% opina que sus condiciones de trabajo no le permiten desarrollar su labor con normalidad.

Según Fine, de las 1.485 personas participantes en la encuesta, el 78% tiene entre 36 y 55 años, tiene uno o dos hijos, y lleva trabajando en el sector financiero entre 10 y 30 años. El 60% son hombres y el 40% restante mujeres.

Por último, Alfayate ha advertido de que la reestructuración en el sector financiero no ha terminado. "Solo hay que ver que con la fusión de Deutsche Bank, el primer banco alemán, y el minorista Postbank se van a perder 6.00 empleos. Al principio de la crisis, cuando se decía que iban a quedar solo unas pocas entidades financieras en España, no nos lo creíamos y van a tener razón", ha dicho. Y lo peor, ha añadido, "es que los empleados de la banca ya no se van prejubilados como antes sino despedidos por entidades que están teniendo beneficios". Sobre la percepción social de que los trabajadores de banca, que ven extinguidos sus contratos de trabajo, se van en bastantes mejores condiciones que los de los otros sectores, el presidente de Fine ha asegurado que "es una percepción equivocada ya que se van dignamente con unas condiciones que les permiten llegar a la jubilación: lo que pasa que la gente confunde lo que se llevan los directivos con lo que percibe el empleado". Por último, el secretario general de Fine, Jordi Freixes, ha insistido en que "no se puede demonizar al empleado de banca" ya que él no es el responsable de las decisiones que toma el Consejo de Administración de la entidad para la que trabaja.