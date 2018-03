Nadal anuncia que el Gobierno quiere regular por ley el cierre de centrales

En ella se incorporará "qué centrales deben mantenerse abiertas", ha explicado. El ministro ha reconocido que creían que se podría regular por real decreto esta cuestión, pero no es así, según un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La medida llega para evitar "la tentación de algún operador de cerrar centrales rentables con objeto de que suba al precio. Es necesario prevenir esa política", ha señalado ante unos 200 empresarios y directivos aragoneses, entre los que estaban representantes de las eléctricas en la comunidad, que han acudido al Hotel Reina Petronila.

La central de carbón "es imprescidible" ha asegurado sobre esta fuente de energía, mientras no haya cambios en el mercado mundial del gas, ya que este último sigue siendo más caro.

"Cerrar nucleares también puede causar un grave perjuicio", ha asegurado. Por ello, "los cierres tienen que se ordenados y garantizando la competencia".

Ha destacado la apuesta del Gobierno central de mantener el carbón y la nuclear, "mientras sean económicamente rentables". Ha calculado que si desaparece el carbón la subida de la factura de la luz puede ser de un mínimo del 18%. El alza sería del 13% si se cierran nucleares y podría ir del 38% al 65% si se suprimen las dos fuentes de energía, según los cálculos de su ministerio en base a los precios de los últimos tres años.

Si se consiguen los apoyos necesarios para aprobar la proposición se verían los informes de las diferentes centrales para hablar del futuro de cada una. En el caso de la de la térmica de Andorra, es "necesaria para el sistema", ha afirmado, pero también ha confesado que depende de lo que digan los reguladores, cuyo último informe no fue favorable.

Revolución

El ministro ha destacado que se está viviendo una "revolución energético climática" no para producir más sino "mejor" al mínimo coste tanto económico como social. Ha reconocido que va a ser una "transición compleja". El objetivo es "reducir niveles de emisión de CO2 y al mismo tiempo, que no se encarezca la energía". Ha recordado que España es un país que no tiene grandes fuentes energéticas " siempre la hemos importado".

Tras señalar que la energía renovable "es el centro del sistema" ha apuntado que "no hay ninguna renovable que produzca 24 horas al día 7 días por semana", ni siquiera la eólica en el Valle del Ebro, ha puesto como ejemplo.

Durante su intervención ha destacado la necesidad de las cuatro reformas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en el ámbito laboral, financiero, energético y el tributario. "Me parece sorprendente que se le diga al Gobierno que no había que hacerlas y que había que revertirlas", ha criticado. "No se ponen alternativas encima de la mesa, sino críticas".

“Hablemos bien de España”

El ministro, que ha pedido que “hablemos bien de España”, ha desgranado la evolución del país en las dos últimas generaciones en las que “hemos pasado de ser un país muy pobre, en los años 50” a uno “bastante próspero”.

"Somos un país que se ha especializado correctamente en partes de las grandes cadenas de valor añadido", ha señalado. Entre los ejemplos ha citado que el 15% de cada Airbus está fabricando en España y las aspirinas de todo el mundo. Además de destacar como el segundo fabricante europeo de automóvil, cuya importancia ha resaltado en Aragón con Opel. Y ha apuntado que en este desarrollo “Zaragoza es un centro logístico de primer orden”. Además de señalar el avance de la agroalimentación y los servicios empresariales.

En turismo, ha apostado por el potencial turístico de Aragón en gastronomía, patrimonio y naturaleza. Este tipo de oferta está creciendo "a mayor ritmo" de lo que lo está haciendo la de "soy y playa", tradicional en España. Este cambio ayuda a la "imagen" del país, ya que Nadal ha considerado que la que se da con el turismo de sol y playa "no es lo que realmente somos". Ha felicitado al sector por ser "muy profesional".

Por último, en el avance tecnológico de la sociedad ha destacado que hay importantes 'hubs' digitales en España, con mención a la evolución "interesante" de Zaragoza. En el campo digital ha pedido un "esfuerzo en educación" para mejorar la formación de profesionales digitales para todos los sectores. Todo ello puede ayudar a hacer que los sectores sean "punteros".

Se ha mostrado "preocupado" porque cree que el debate político no está "ni en la competitividad ni en la digitalización ni en una transformación ordenada con una buena transición energética".

