¿80 euros al año por una cuenta bancaria básica?

No obstante, todavía no hay nada acordado. Cuando se aprobó dicho decreto, el Ejecutivo acordó que, para evitar abusos, el Ministerio de Economía fijará a través de una orden ministerial unas comisiones máximas para estos servicios. Y también se estableció que para fijar ese tope se tendrá en cuenta las comisiones medias que se cobran en el mercado. Además, la norma contempla que los bancos tengan que informar a los clientes mediante un documento anual y gratuito de las comisiones cobradas. La comisión media de mantenimiento de cuentas sin nóminas en España ronda los 45 euros, según un informe publicado por Facua en 2015. A ello hay que sumar 20 euros por la tarjeta de débito, entre otros importes.

Asimismo, el decreto del 24 de noviembre de 2017 recoge que el Banco de España realizará un comparador de comisiones por estos servicios de pago (por mantenimiento de cuenta, transferencia… pero no se incluirán comisiones por otras causas como las comisiones hipotecarias, por ejemplo).

El decreto responde a una directiva europea aplicada con un año retraso en nuestro país. Dicha directiva da potestad para exigir que la cuenta bancaria básica sea gratuita o que se pueda cobrar comisiones. El Departamento dirigido por entonces por Luis de Guindos optó por la segunda opción, pero no en todos los países de la UE del mismo modo. Tal y como explica ‘Cinco Días’, el Reino Unido exige a los nueve grandes bancos del país ofrecer cuentas básicas sin ningún tipo de comisión y Alemania ha optado por un modelo con comisiones tasadas.

Todas las personas tienen derecho a una cuenta bancaria básica incluidos los demandantes de asilo o aquellas personas que no residan legalmente en España, pero no se les pueda expulsar. Los bancos no podrán rechazar a ningún cliente excepto sin no facilitan los datos suficientes para evitar el riesgo de blanqueo de capitales o por motivos de orden público. Y tampoco se podrá hacer si ya tienen una cuenta abierta (este sistema garantiza el acceso a una).

Solo queda fijar la tarifa límite de la cuenta básica. Una medida que tendrá que adoptar en próximas semanas el nuevo ministro de Economía, el aragonés Román Escolano.