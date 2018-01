Grupo Sesé y Mecanizados Luna Gregorio, premios a la prevención de riesgos laborales

"La prevención no funciona por imposición sino que los propios trabajadores y la sociedad tienen que concienciarse más", ha dicho este martes la consejera Marta Gastón, antes de que comenzase la entrega de premios 'Aragón comprometido con la prevención' que alcanza este año su séptima edición. "Para nosotros un solo accidente de trabajo es una mala cifra", indicó, pese a que la estadística no deja de repuntar año tras año, y "'ojalá llegue ese ejercicio' en que la siniestralidad laboral sea cero. Lamentablemente "vamos por la calle y en las obras vemos muchas veces que esos trabajadores no están bien equipados, por eso hay que fomentar la información y formación e implicar sobre todo a los propios afectados", destacó.

En su opinión, la "prevención en riesgos laborales ha de ser como una mancha de aceite que se extienda por todas las áreas de una empresa ", si bien no consideró oportuno publicar la lista de las compañías aragonesas, que más accidentes tienen año tras año, porque no ayuda señalar. "No podemos buscar causantes directos de los accidentes", manifestó, "sino seguir impulsando la prevención"

La titular de Economía hizo estas declaraciones a los medios (y otras sobre po rqué prefieren reconocer a las empresas que lo hacen bien antes que identificar y evidenciar a las reincidentes en siniestralidad laboral) antes de proceder a la entrega de los premios que este año han recaído en el Grupo Sesé y Mecanizados Luna Gregorio en la categoría de gran y mediana empresa. La primera ha sido premiada, según la DGA, por "formar a sus trabajadores mediante simuladores, realizar un plan de movilidad propio o su I Semana de Seguridad Vial' entre otras accciones". Mientras que la segunda lo ha sido por "contar con un servicio de fisioterapia extra y con planes de reducción o dispersión de trabajos monótonos, entre otras iniciativas relacionadas con la prevención", según ha informado la DGA.