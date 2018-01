Repuntan un 9,5% los accidentes laborales mortales en Aragón

Aragón registró, a 30 de noviembre, 23 muertos en accidente de trabajo frente a los 21 que hubo el año pasado en el mismo periodo de tiempo, es decir, un 9,52% más, según los datos proporcionados por CC. OO. y UGT en base a las estadísticas del ISSLA (Instituto aragonés de Seguridad y Salud Laboral ) en Zaragoza, que tiene pendiente todavía de contabilizar los datos de diciembre para incorporarlos esta misma semana a la web institucional.

Los sindicatos denuncian la falta de inversión en prevención y los resultados que está teniendo en una tasa de siniestralidad que no deja de crecer. La denuncia llega el mismo día en que se va a hacer entrega de los VII Premios "Aragón, comprometido con la prevención", en los que se reconoce la labor de empresas y otras entidades en materia de prevención de riesgos laborales. "Igual que se dan a conocer las empresas que cumplen, llevamos años reivindicando que públicamente se den a conocer los nombres de los incumplidores, o los reincidentes, que representan un 40% de las empresas de la comunidad", apunta Luis Clarimón, de CC. OO. Aragón.

"Además, es curioso que la estadística indique un repunte en los accidentes laborales en Aragón y sin embargo que las enfermedades profesionales han bajado. Eso es porque no se declaran porque muchos trabajadores no cogen baja por miedo a perder el empleo o por no perder estatus dentro de la empresa. Y lo peor de todo es que al final no paga quien debe y la Seguridad Social tiene que hacerse cargo de enfermedades que deberían costear las mutuas, que tienen grandes beneficios mientras la hucha de la Seguridad Social se va a agotando", añade Clarimón, quien exige a la Administración dedicar muchos más recursos a la prevención.