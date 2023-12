El Pamesa Teruel compite en Almería pero se marcha de vacío

El Pamesa Teruel cayó este sábado en la pista del Unicaja Almería (3-0), líder de la Superliga, y encadena su cuarta derrota consecutiva en la torneo doméstico. El resultado fue abultado, y todas luces injusto, ya que los visitantes ofrecieron una buena imagen en todo momento, especialmente en dos primeros sets que pudieron haber caído del lado de cualquiera de los contendientes.

El equipo mudéjar ya plantó cara en el inicio, en un primer set que gobernó por momentos. Llegó con opciones hasta el final de la manga (22-23), pero no tuvo fortuna en los instantes decisivos y acabó cediendo (25-23). Lo mismo sucedió después. Aunque el Pamesa fue por delante durante muchos minutos, de nuevo dejó escapar la manga por un ajustado 26-24.

El tercer set no fue tan igualado. Los locales contaron con cómodas rentas, aunque los aragoneses nunca bajaron los brazos y siguieron luchando hasta el último instante. No mereció el Pamesa Teruel una derrota tan amplia, ya que no fue inferior a su oponente en ninguna de las dos primeras mangas.

A la espera de que se complete la décima jornada de la Superliga, la escuadra mudéjar ocupa la octava posición, con 12 puntos, mientras que el Unicaja Almería se mantiene en el primer puesto de la tabla, con 27. Los turolenses se medirán la próxima jornada con el UPV Leleman Conqueridor, el séptimo clasificado, en un duelo que se celebrará el próximo sábado a las 19.30.

Ficha técnica

3 - Unicaja Almería: Víctor Rodríguez (13), Bertassoni (4), Jorge Fernández (5), Neaves (12), Ruiz Garrido (12) y Borja Tuiz (9) –sexteto inicial– y Fernández (líbero). Álvaro Viera.

0 - Pamesa Teruel: Lorente (3), Méndez (5), Ferrández (11), Téllez (5), Zelayeta (8) y Vildósola (9) –sexteto inicial– y Gámiz (líbero).

Sets: 25-23, 26-24 y 25-21.

Árbitros: Fuentes Barrasa y Cerrato.