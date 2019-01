El CV Teruel sentencia al Palma por la vía rápida

Palma estaba exhibiendo un gran nivel de juego y estaba consiguiendo descolocar la recepción turolense, que no conseguía compensarlo con su ataque (6-9).

Milan Jovanovic, que de nuevo había tenido que ponerse a los mandos del equipo hasta que el mejicano Rangel se recupere de su lesión, buscaba opciones ofensivas, pero Palma llegaba con la lección aprendida. Pero el descaro de Jovanovic, que empezó a improvisar fintas al segundo toque, devolvió la frescura al juego aragonés para recortar la ventaja palmesana hasta los dos puntos, pero que permitía a los de Marcos Dreyer llegar con 10-12 al tiempo técnico.

Rivera buscaba la fórmula para desbordar al bloqueo balear, que estaba haciendo estragos. Una colocación rápida y corta sobre Fornés y un ace con galones de capitán acortaban distancias (16-17). Y Dreyer convocaba a los suyos para romper la racha naranja. Pero no pudo y Balsa devolvía la paridad al marcador. Jovanovic repetía la conexión con Fornés, que volvía a anotar.

Balsa bloqueaba un balón y deba a Teruel la primera ventaja de dos puntos (20-18), lo que provocó el segundo tiempo muerto de Palma, que empezaba a ver al Teruel de los finales de set. Villena le ganaba la partida en la red a su ex compañero Charli y Ereu ponía a tiro de uno a los suyos (24-21). Con el set ball, Rivera puso a Colito en la línea de saque, que con un ace cerraba la manga (25-21).

Palma salió a por todas y en seguida sumó un 0-3 que, no obstante, no llegó a inquietar a los turolenses que amortizaron en seguida esa desventaja. Con los jugadores menos habituales el rendimiento del equipo turolense no bajó y no dejaba de crecer la ventaja naranja (22-14). Y el argentino Maxi Torcello volaba para, con precisión quirúrgica, poner la pelota en el suelo de la pista balear firmando el 25-18 definitivo.

De nuevo con el septeto inicial en pista, la tercera ronda empezó de cara para Teruel, que sumaba los dos primeros puntos. Aunque Da Cruz empataba, Radunovic forzaba un block out y recuperaba Teruel la iniciativa (3-2).

Y como en una regla de tres, Teruel era a Villena como la equis es al punto. El andaluz estaba en racha y Jovanovic se decidió a aprovecharla. Andrés no paraba de sumar, para desesperación de sus defensores, que se veían incapaces de frenarlo y Teruel sumaba otro punto (10-7) que provocaba un nuevo tiempo solicitado por el banquillo visitante. Villena anotaba desde lejos en el único hueco libre de defensa balear para subir el punto 23 a la cuenta turolense. Y un remate en la red de Miki Fornés aceleraba el desenlace del 3-0 al Palma.