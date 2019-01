El CV Teruel recibe al 'gallito' de la liga regular

Los turolenses llegan al partido pletóricos de moral. El pasado fin de semana arrollaron al CV Melilla a domicilio con un incontestable 0-3 que reforzó el liderato de la escuadra naranja en el segundo encuentro de la ronda de vuelta de la Superliga. La semana anterior habían vencido en casa a un Unicaja Almería –actualmente en segunda posición– que no termina de encontrarse cómodo en el juego esta temporada y al que ya le sacan una ventaja de tres puntos.

No obstante, y a pesar del buen momento que atraviesan los guerreros del CV Teruel, el entrenador naranja, Miguel Rivera, advirtió el viernes de que el encuentro de hoy no será nada fácil. "Tendremos que estar enchufados desde el primer momento; se trata de un rival que conoce a fondo la liga y que falla muy poco en el saque, lo que nos obligará a rotar continuamente", manifestó el técnico turolense.

Según describió Rivera, los baleares tienen un bloqueo muy ordenado y entre sus filas se encuentran grandes jugadores por lo que el CV Teruel deberá desarrollar su mejor juego y apelar a la técnica y al calor de la hinchada para llevarse los tres puntos del partido.

Precisamente, conseguir esos tres puntos y consolidar su liderazgo es el objetivo que los turolenses se han marcado para el encuentro de esta tarde. "Nosotros queremos seguir alimentando nuestro granero con puntos, esa es la finalidad y vamos a por ello", subrayó Miguel Rivera.

Para el técnico turolense, en estos momentos de la competición, cuando aún faltan varios partidos para finalizar la Superliga, algo que ocurrirá el próximo 22 de marzo, no es tan esencial ir en primera o en segunda posición como sumar puntos. "No me preocupa tanto ir delante o detrás del Unicaja Almería", remarcó. Además, según agregó, el título de la Superliga se dirime en los ‘play off’ y de poco sirve acabar siendo el primero o el segundo de la tabla.

Pedro Rangel, en duda

Todo apunta a que el equipo del CV Teruel tendrá que afrontar el partido sin su colocador oficial, el mexicano Pedro Rangel, que sigue convaleciente del esguince de tobillo que sufrió en un encuentro reciente. Aunque evoluciona bien y ha comenzado a realizar algunos ejercicios, Rangel no participa todavía en las duras sesiones de entrenamiento con las que los jugadores naranjas se preparan cada semana para el encuentro de turno. Milan Jovanovic, con buenos resultados en partidos anteriores, tendrá que asumir de nuevo la distribución del juego dentro de la pista con el apoyo de todos sus compañeros.

Tras caer eliminado la pasada semana de la Copa CEV ante el belga Lindemans Aalst, el CV Teruel se ha centrado en la competición nacional y va a por todas. El de este sábado no será un partido más, pues el equipo naranja se ve las caras con el ‘gallito’ de la Superliga. No obstante, el técnico turolense resaltó que sus jugadores preparan "todos los partidos" con la misma intensidad, pues "todos los rivales merecen nuestro respeto y en ningún momento debemos bajar los brazos".