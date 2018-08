Kenny Noyes lanza un 'crowdfunding' para costear la recuperación tras su accidente en Motorland

"Mis primeros recuerdos son muy confusos; no sabía quién era ni donde estaba, aunque sí sabía que era piloto de motos y que había tenido algún tipo de accidente", explica Kenny Noyes en una nota de prensa, en la que asegura que los médicos calificaron sus daños como permanentes, pero él ha continuado evolucionando favorablemente tanto física como mentalmente, a pesar de estar 17 días en coma y cuatro semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Primer día sin el caminador! Creéis que voy suficientemente protegido?

First time out without the walker! Do you think I have enough gear on? #topgear #conguantesytodo pic.twitter.com/wCFbwYbieW