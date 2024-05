El factor Valentín vuelve a condicionar el once de Antonio Hidalgo

Sin Gerard Valentín una semana más, Antonio Hidalgo pierde para Elche a uno de sus futbolistas más resolutivos, con un peso evidente más allá de sus cifras en la SD Huesca. La ausencia del catalán condiciona de nuevo un once con el que corregir la tendencia de un mes negro, durante el que los azulgranas han encadenado cuatro derrotas en las que han recibido siete goles y anotado solo dos. La revolución pensada la jornada pasada ante el Real Oviedo no resultó eficaz, y el técnico valora situaciones que devuelvan al equipo a la inercia que le mantuvo invicto durante once jornadas y sin recibir goles por un total de 795 minutos.

La mejora en las dos áreas se ha situado en el centro del trabajo durante la semana, e Hidalgo se puede llevar al Martínez Valero, a falta del entrenamiento del sábado, a 23 jugadores con las bajas de Gerard Valentín y Rubén Pulido y la inclusión del punta zaragozano Iker Gil, que se ha sumado esta semana a los trabajos de manera habitual. Dos nombres propios emergen en este escenarios. Los dos, suplentes el pasado sábado ante los asturianos: Miguel Loureiro en la defensa y Elady Zorrilla en la punta de ataque. La ausencia del gallego, sorprendente por cuanto no se conocía que sufriera problema físico alguno, se sumó a la del también suplente Ignasi Vilarrasa, por quienes regresaron al once Jérémy Blasco e Iván Martos.

Hidalgo movió la zaga en estas cuatro jornadas. Blasco había jugado de inicio en Ferrol pero no lo hizo después ante Real Zaragoza y Valladolid; en estos dos últimos encuentros, el entrenador había repetido defensa con Nieto, Loureiro, Jorge Pulido y Vilarrasa. Solo el capitán se mantiene incólume en esta marejada de cambios defensivos.

Lo mismo se puede decir en el centro del campo de un Óscar Sielva que se perdió por sanción las visitas a A Malata y Pucela y para quien Hidalgo busca acompañantes que refuercen la solidez del bloque. Con Javi Martínez ya recuperado de la enfermedad que le mermó el pasado fin de semana, Kento, Kortajarena y Mier se han repartido presencias en este mes de dudas y el nipón podría ser el elegido para secundar al catalán y el soriano.

Elady, que ha perdido la línea directa con el gol en las últimas semanas, también se cayó de la alineación por motivos técnicos por primera vez desde su debut en el estadio del Villarreal B, con la excepción del encuentro de sanción que debió cumplir frente al Tenerife, donde tampoco habría podido jugar por la cláusula del miedo que se contempla en su cesión. Si Hidalgo contempla su vuelta, faltará por concretarse cómo arropa al jienense, con Hidalgo, Tresaco y un Joaquín protagonista después del choque con el Oviedo y durante la semana como alternativas.

Espera un Elche en plena marea institucional después de las salidas del preparador de porteros y el médico del primer equipo. En lo puramente deportivo, llegan tras una aparatosa derrota en Santander (3-1) y un solo triunfo en las siete últimas jornadas con las que se han despedido del ascenso directo. Han encajado 15 goles en las ocho últimas semanas y en el Martínez Valero acumulan seis empates y tres derrotas. El argentino Sebastián Beccacece confirmó en la comparecencia de este viernes las bajas de Diego González y Carlos Clerc.