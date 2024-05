La receta de Antonio Hidalgo para ganar en Elche: “Corazón, orgullo y rabia”

La SD Huesca ha mirado esta semana al partido del domingo en Elche (21.00, La Liga TV Hypermotion) y, también, hacia dentro. Han sido días en los que la preparación física y táctica ha ido de la mano con el trabajo mental. Antonio Hidalgo, a falta de la figura de un psicólogo deportivo, ha tumbado en el diván a sus futbolistas para limpiar las cabezas y arremolinarse en torno a un objetivo que sigue al alcance de la mano. Tras resetear, el técnico catalán ha pedido a los suyos “corazón” para impulsarse en la tan deseada vuelta a las esencias.

En busca de esa añorada solidez, Hidalgo quiere el partido perfecto. O equilibrado, al menos, en sintonía con la línea que se seguía hasta hace un mes. Por ello ha tratado de “ir a los corazones de los jugadores, a la pasión, a eso que nos llevó al límite. Hay que darte cuenta de la situación y analizarla con frialdad. Tenemos un punto más respecto al descenso, hemos de saber que hay que sufrir ante un equipo que nos pondrá las cosas muy complicadas”, analizó este viernes en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol.

El entrenador azulgrana ha observado en sus futbolistas “esa conciencia de la situación, de que es momento de estar todos juntos: club, afición, entorno. De sentir juntos. Esas cabezas necesitan pasión, orgullo, ese tipo de sentimientos que te hacen aflorar una necesidad máxima. Estoy sintiendo ese feedback y estamos preparados”, añadió Hidalgo, que espera contar con Gerard Valentín a partir de la próxima jornada, cuando se reciba al Racing de Santander en El Alcoraz el sábado 18 de mayo, y con Joaquín en Elche; había sufrido un golpe y este viernes se ejercitó con sus compañeros.

Aguarda el domingo “un partido con un equipo que domina muchísimos registros, el que más de la liga. Te pone muchas dificultades con balón y hemos de recuperar la solidez ante un Elche que querrá ser el dominador del partido. Hemos de juntarnos, creer en esas posibilidades, y recuperar solidez”.

El catalán no entró a valorar si daría un nuevo giro estilístico a sus planteamientos o una renovación profunda de piezas, como sucedió con los seis cambios que introdujo ante el Real Oviedo sin que esta medida ofreciese los frutos deseados: “Con once vamos a salir, seguro. Todos los partidos tienen un matiz, tienes que adecuar tus comportamientos y el mejor planteamiento, hemos competido siempre y no va a ser distinto en un estadio que presentará una gran entrada”, asumió, pues los franjiverdes han incentivado la asistencia de aficionados en su búsqueda del ‘play off’.

En un momento en que “todo el mundo se juega muchísimo”, recalcaba su fe en “mis jugadores, mi gente, en ese orgullo de pertenencia, eso quiero que lo sintamos todos”. La SD Huesca saltará al césped del estadio Martínez Valero conociendo el resultado de todos sus rivales directos, un hecho apreciado por Hidalgo: “Si lo ganas puedes estar cuatro puntos por encima faltando nueve por disputarse, y lo que suceda va a estar en nuestras manos”.

Las dudas en las capacidades de un equipo que aún depende de sí mismo son “humanas”, pero “tampoco llevan a nada”: “La situación se ha complicado, vamos a ir a por ella y competir al máximo, ser ese equipo ordenado y peligroso”. Hidalgo, en este momento, se sigue definiendo como “alguien con mucha convicción, energía. Tenemos que estar muy positivos de cabeza y tener esa frialdad. Pasión, orgullo y rabia, el equipo nos ha traído aquí en cada despeje y cada vuelta, nos ha hecho tener esa cantidad de puntos”.

En un momento en el que todos se juegan todo, la SD Huesca no mira al vecino de abajo: “Si le preguntas al Andorra, estaría encantado de ocupar nuestro lugar. Nosotros, de estar donde el Elche. Y el Elche no está contento. Va por barrios, hay que ser muy exigentes con lo que viene, analizarlo y mejorar”. En un momento en que la figura del psicólogo en los clubes de fútbol es “fundamental”, Hidalgo asume que tiene “toda la energía del mundo”, y quiere transmitir “la valentía, el sentir de pertenencia, lo que nos jugamos. Tenemos que dar ese punto de tranquilidad. Hay que gestionar todas las emociones”.

Recordaba el catalán que “quitando las últimas jornadas, encajábamos poco y no teníamos facilidad goleadora. Tenemos que elevar ese grado de atención y solidez. No quita para tener pegada y ocupar espacios. La primera parte con el Oviedo fue buena sin materializar las ocasiones”. Volverá a teme

Iker Gil y Ayman

Hidalgo se detuvo en las figuras de dos delanteros de la cantera, Iker Gil -presente este viernes con la SD Huesca- y Ayman Arguigue, que han resultado vitales tanto en el filial como en el juvenil de División de Honor. Tanto el zaragozano como el marroquí han entrado en la dinámica del primer equipo, y Ayman debutó ante el Eibar en El Alcoraz: “Tienen 18 o 19 años y el peso no puede caer ni mucho menos en ellos, el trabajo ha sido bueno, han ayudado mucho a la base y están en época de formación. Si creemos que pueden echarnos una mano lo haremos, pero no podemos focalizar en ellos la responsabilidad del momento”.