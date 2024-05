Antonio Hidalgo: “Hay que darle la vuelta o vamos a sufrir”

El entrenador de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, se refirió a una primera parte “en que estuvimos mejor que ellos sin acabar nada, hay que ser más incisivos y el rival ajusta `piezas. Encajar es demasiada losa, nos cuesta muchísimo”. Y el penalti fue a su parecer “claro y no lo conceden, hay que seguir remando y llega después otra situación nada clara con Nieto”. Sabe que “toca sufrir y darle la vuelta, porque si no se va a complicar”.

Ha cambiado respecto a la anterior din+amica que “recibimos goles con demasiada facilidad, antes éramos más resolutivos y encajábamos muy poco. El Oviedo se puso por delante en la primera ocasión clara” y el Huesca “no acierta en ese sentido”. Hablando del penalti y de la norma del play de gol, dijo que “esa mano ocupa espacio y el balón no va a ti. Es un sinsentido pero la situación es esa y es complicada”, analizó después de haber hablado con el colegiado.

Lamentó que “somos débiles en lo mental cuando recibes un varapalo, ha habido tramos en los que no hemos tenido acierto, lo intentamos de todas las maneras y no pudo ser”. Se vio perjudicado por cambios forzados con Martos, Tresaco y Javi Martínez, con problemas de diferente envergadura, y arriesgando para tener “una ventana más” que no se pudo aprovechar.

Ahora, hay que “armarse, ir con todo y dejarse de excusas y situaciones que no suman”. A la afición le pide “unidad” y le da las gracias “por el apoyo” en el partido y el recibimiento previo. Añadió que “hay que estar más juntos que nunca, la derrota duele y hay que seguir unidos dejando de lado lo individual”.

El sufrimiento es “muy largo” y se han visto lejos, lo que obliga a “dar una vuelta al mensaje, no podemos hacer lo mismo. Buscaremos las posibilidades con ahínco para dar la vuelta a la situación”. Javi Martínez “no pasó una semana buena y sintió mareos al recibir un golpe”. Gerard Valentín está en un proceso en el que “ha de encontrar las mejores sensaciones para poder aportar”.

Ahora hay una necesidad de “ganar como sea” y “cuando nos descomponemos no somos ese tipo de equipo. Hemos sido perdedores en los duelos cuando nos pudimos meter en el partido”, recordando el penalti. La posibilidad de caer al descenso lleva a Hidalgo a afirmar que “se han de sumar puntos urgentemente y dar con la tecla”.

Se había hecho una “gran primera parte sin transformar eso en remates claros y hay que trabajar para ser mucho más determinantes. Si no hacemos goles es imposible ganar”. En este momento, “hay que seguir arropando a los nuestros y dar la vuelta a la situación lo antes posible”, analizar “muchas cosas” y “competir el próximo domingo en Elche con energía”.