Antonio Hidalgo: “Hay que dar todo para que la SD Huesca siga en el fútbol profesional”

La hora de El Alcoraz, de ahuyentar miedos y de buscar la permanencia definitiva a través de la unión entre la SD Huesca y sus aficionados son los pivotes sobre los que se sostiene el duelo del sábado ante el Real Oviedo (16.15, La Liga TV Hypermotion). El técnico Antonio Hidalgo realizó este jueves una defensa de las últimas actuaciones de los azulgranas. Con el propósito de enmienda necesario para mejorar en las dos áreas, aludió a la madurez de la grada para acompañarles de manera masiva en la carrera por una salvación que ha encarecido su precio.

Hidalgo indicó que llegan a este encuentro “con ganas”: “Cuando pierdes pasas dos días dando vueltas a qué se podía hacer mejor, y los partidos se nos están yendo por pequeños detalles. No estamos lejos de lo de antes, el balón no va dentro y encajamos con excesiva facilidad”. Por eso pide “volver a la solidez” “movilizar a la gente, necesitamos todo el apoyo y concienciar a los jugadores”. Se trata, en suma de un choque “fundamental, pero no definitivo, de gran importancia”.

Los azulgranas, “siempre se han levantado”, e Hidalgo mantiene una “confianza plena, hablé de la dificultad desde el primer día, sabíamos que esa racha podía cambiar y hay que mejorarla lo antes posible”. Además, “el rival tiene sus dudas, ha sumado un punto de los últimos nueve y tiene la obligación de ganar. Será un partido competido como lo son todos en la categoría”.

Más que la falta de acierto, al técnico le preocupa “cuando no tengo ocasiones de gol. La cosa es que vaya dentro, de esto va el fútbol. En Valladolid, ocasiones como las de Obeng, la última situación sin fuera de juego de Bolívar... no van a portería pero estamos cerca. No estoy preocupado, cargamos más el área y necesitamos más gente dentro. Recuerdo que con el Zaragoza hubo dos clarísimas”, valoró.

No tiene dudas de que la respuesta de la afición será la esperada, con las entradas pácticamente agitadas a la espera de los abonados que liberen sus asientos: “Ellos saben mejor qué significa este escudo, la camiseta. Ha costado mucho traerlo al fútbol profesional y hay que luchar con todo para que siga, sabíamos que iba a haber momentos complicados y hay que ir con todo”.

En el Oviedo, Hidalgo subrayó que “el trabajo de Luis Carrión es increíble, le dio la vuelta muy rápido. Es un equipo con mucho potencial y talento en la mitad y por fuera. Es de los conjuntos que más balones ponen al área. Tenemos nuestras armas y jugadores que hacen daño. Hay que trabajarlo y creer en eso”.

Insistía en que “es muy importante transmitir que no estamos muy lejos de lo que hacíamos anteriormente. Los detalles a favor y en contra en un fútbol igualado define mucho”. Y utilizó términos como “ilusión, fortaleza, pasión, emoción… Es un momento de jugadores y saben que deben dar ese paso. Ya hemos trabajado y nos conocemos mucho. Son partidos bonitos de jugar con esa exigencia”.

Recuperará a Óscar Sielva, quien “es un fiel reflejo de lo que quiero ver en un jugador en esa posición, con carácter y buen trato, es diferencial en lo que da y todos deben tirar en la misma dirección”. El catalán cumplió en Pucela un encuentro de suspensión y se seguirá aguardando “hasta el último segundo” a Gerard Valentín. Otro nombre propio de las últimas jornadas es el serrablés Rafa Tresaco, que “ha trabajado bien siempre que ha estado disponible, con minutos está respondiendo y estoy contento por él, nos da esa diferencia”.

No analiza Hidalgo una situación “muy diferente” en la zona baja; lo “anormal” es “que el último sume tanto. Hay mucha igualdad, todos van a pelear por algo y eso a veces será bueno o no, habla de la competitividad. Uno se ha de centrar en uno mismo”. Los puntos son “tan importantes como antes”, si bien “les damos más trascendencia porque se acaba y hay que sacarlo sí o sí”.

Anticipaba un “partido largo, de emociones, y hay que ser lo más positivo posible. Es una liga complicada y larga, estresante en lo mental, debemos manejar las sensaciones y saber sufrir, ser valientes y hacerles daño”. Todo, “sin dar cambios de rumbo constantes, la línea entre la derrota y la victoria es muy final. Darle naturalidad con responsabilidad”.

En un Huesca donde “el sentimiento y la pasión son muy grandes”, Hidalgo se está sintiendo “uno más y nos tienen que empujar en los momentos menos buenos con un Alcoraz lleno que mete miedo al rival. Hasta el último segundo”.