Antonio Hidalgo: “Tenemos que recuperar la solidez y hacer daño al rival”

En limpiar las cabezas y recuperar las constantes que han construido la reacción de la SD Huesca ha consistido buena parte del trabajo de esta semana, con vistas al partido del domingo frente al Real Valladolid en el José Zorrilla (18.30, La Liga TV Hypermotion). Antonio Hidalgo quiere que los suyos retomen su versión más sólida y, a la vez, hacer daño a un rival que en las últimas jornadas ha adquirido velocidad de crucero hacia Primera División. Las derrotas ante Racing de Ferrol y Real Zaragoza no han desdibujado el discurso del técnico, pendiente del estado físico de Gerard Valentín, Enzo Lombardo y Álex Balboa y que tendrá la baja del sancionado Óscar Sielva.

Sin dramatizar y con un mensaje coherente respecto al de todo el curso, Hidalgo se refirió este viernes a que en una liga “larga”, “hay momentos de todo, de dificultad y de una gran racha como la que hemos tenido. Ahora se sale del otro lado, intentando limpiar cabezas sabiendo la dificultad y que hay que ganar lo antes posible”. En Pucela se tratará de “volver a la solidez que nos ha caracterizado, hacerles daño porque no podemos esperar al rival”.

Hidalgo conoce bien los mecanismos de una categoría por la que ha transitado como futbolista y entrenador, y sabe que “cuesta muchísimo y la igualdad es máxima: “El Valladolid estaba en una situación complicada y ahora en una gran racha. La urgencia es siempre máxima, hasta que no llegues al objetivo faltan unos cuantos puntos y hay que lograrlos lo antes posible. El día a día va de extremos, no hay un término medio en el entorno, y lo más importante cuando pierdes es volver a sumar otra vez”.

Los goles encajados en las dos últimas jornadas, cuatro, han elevado la media que la SD Huesca había alcanzado, pero Hidalgo no quiere estadísticas parciales. Se queda con el todo: “En lo que va de año hemos perdido tres partidos, hay que mirar con objetividad todos los resultados. Lo anormal es estar tanto tiempo sin encajar, siempre hay penaltis, remates al palo... y hemos hecho que los rivales nos produzcan poco. Con el Real Zaragoza fue así y nosotros produjimos mucho más”.

De ahí que se centre en los suyos y en un rival que “va a salir con todo, y más en casa en la situación que están. Hay que ser sólidos, conceder poco, tener atrevimiento y ser valientes, ir a buscarlos y saber que va a ser un partido largo. Con la plantilla que tienen te hacen sufrir”. Apuesta por “seguir insistiendo y trabajando, el vaivén de emociones hay que controlarlo, no creerte mejor ni peor de lo que eres. Esto va de pequeños detalles y los jugadores lo aplican a diario”.

El entrenador de la SD Huesca recordaba que, a su llegada seis meses atrás. “había gente que necesitaba creer en mi palabra. Lo hicieron, creo muchísimo en ellos y hay que seguir, es vital, lo dan todo y nos han traído a una situación que firmábamos a fuego. Hemos tenido una situación de distancia mayor, y queda creer en qué somos y a partir de ahí salir con valentía y competir al máximo”. Su filosofía se resume en que “cuando no tienes nada y vas a buscar algo tienes esa alegría; cuando puedes perderlo, ves la vida con otro sentimiento”.

También enfatizó los números visitantes del equipo azulgrana, que visitará al segundo mejor local, y que aguarda a Gerard Valentín “hasta el último segundo”. Enzo Lombardo sufre problemas en el pubis, mientras que Álex Balboa saltó este viernes al césped y se retiró poco después de regreso al vestuario y cojeando. Quiere “salir del extremo negativo lo antes posible” y después de “dos derrotas que no esperabas”.

Hidalgo se encuentra “incómodo en la tranquilidad, es una coletilla pero vivo la vida así y estaré tranquilo con el objetivo. Mientras, transmito serenidad, trabajo y estar tranquilos siempre. No quiero que los míos bajen el pistón”. Los tres puntos en Pucela, “darían una moral increíble”, e Hidalgo no sabe con qué puntos se logrará la permanencia; sí, que “con tres más no da y hay que sumar los necesarios para acabar el día del Levante por encima de los puestos de descenso”.