Antonio Hidalgo: "Hay que asumir que los rivales también ganan"

Sin esquivar el análisis de la derrota frente al Racing de Ferrol (2-1), el técnico Antonio Hidalgo valoró el camino previo. El que había permitido encadenar once jornadas sin perder, tres meses de competición, y acariciar una permanencia que sigue estando al alcance. El preparador entendió que el reto de asaltar A Malata iba a exigir una tensión que los avatares del segundo periodo hicieron zozobrar. "El equipo no ha sufrido demasiado hasta que nos han encontrado a la espalda", contó; después, "hemos estado más cómodos hasta el gol de Javi. Tenemos que decidir mejor y la salida luego no ha sido del todo buena. Te encuentras en una situación mejorable, con uno menos en el 1-1 y un rebote en el 2-1", lamentó.

Además, no estuvo contento con el manejo de la pelota. "El Racing quería aprovechar sus opciones y el empuje del estadio les da más", recordó. En los goles habló del "lastre" de la lesión de Valentín, que dejó a la SD Huesca con uno menos en el 1-1: "Esto es fútbol y miraremos las situaciones. Este equipo hace un trabajo grupal y ha hecho una racha increíble que hay que poner en valor. Todo el mundo se juega algo al final de la temporada y hay que ponerse a esa altura".

Tampoco dio importancia a situaciones individuales porque "hemos estado a gran nivel siempre y competimos contra cualquiera. Todo el mundo aprieta y en un rebote que otras veces no iba dentro ahora ha supuesto un gol para el Racing de Ferrol". Consideraba que "el empuje del Racing poniendo jugadores más fuertes nos hacía hundirnos más. La primera ocasión llega en el 48 y después lo han hecho los goles. Nosotros no hemos creado lo suficiente".

A los oscenses le faltó contrarrestar una estructura en la que "ellos pusieron más gente a defender y nos costó encontrar jugadores por fuera y poner centros". Valentín, que terminó exhausto y cojeando, "había sufrido algún golpe, con molestias, y hemos decidido cambiarlo". El cambio de dibujo en el centro del campo se debía al afán de "acumular para posibles centros y lo han defendido bien. Con balones demasiado centrados, nos ha faltado sacar más la pelota por fuera".

El fin de la racha se ha de vivir "con naturalidad grande", y hay que «cargar pilas» ante el derbi con el Real Zaragoza: "Lo viviremos con intensidad y buscaremos los tres puntos para seguir persiguiendo el objetivo". A cinco puntos de la permanencia, Hidalgo quiere prudencia: "Hay una urgencia máxima, nos hemos ganado el derecho de tener una tranquilidad y cuando pierdes entra esa pequeña duda. Es normal que los otros sumen y hay que acercarse a los 50 puntos. Empujar, creer y valorar mucho lo que se ha logrado durante tantos partidos. A veces el rival te gana y hay que aceptarlo". Rechazaba una hipotética falta de intensidad: "El fútbol es mucho más. Hay un rival y un campo que empujan muchísimo y sabíamos que íbamos a sufrir", zanjó.