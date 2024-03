El deseo de Hidalgo: "Que la afición disfrute porque durante mucho tiempo no ha sido así"

El estado de alarma, o al menos de alerta, permanece vigente en la SD Huesca. Los siete puntos de renta sobre los puestos de descenso enseñan el buen momento azulgrana, pero Antonio Hidalgo quiere más. El técnico catalán pide máxima concentración a los suyos ante un reto mayúsculo, pues el domingo acude a El Alcoraz un Burgos aspirante a Primera (16.15, La Liga TV Hypermotion 2). Con el regreso de Joaquín y Javi Mier a la convocatoria; con la vuelta de los sancionados Elady y Javi Martínez, el conjunto aragonés se rearma y deberá hallar un sustituto para el imprescindible Miguel Loureiro, baja por acumulación de amonestaciones.

Hidalgo recordó este viernes que “esto es una competición de largo recorrido, tenemos que seguir con la exigencia al máximo nivel”. Nadie se duerme en los laureles; menos, con la visita de un rival “complicado y muy en forma, te somete con la altura de los laterales, mete gente en última línea y pone centros al área. Pide “atención máxima”, sabedor de “lo complicado que es jugar ante esos equipos. Hemos de seguir nuestro trabajo de concentración en cada acción, en cada detalle están los puntos”.

La premisa está clara, e Hidalgo no va a “permitir bajar el nivel, la situación es de urgencia máxima y hay que sumar para acercarse lo antes posible al objetivo”. En este momento, reconocen, la “confianza y buen trabajo se transmite en puntos. Tendremos esa tensión máxima que nos ha traído aquí y vamos a seguir exponiendo”.

El del domingo será el primero de los seis choques que restan en El Alcoraz, y el preparador de la SD Huesca no realiza distinciones: “Vale lo mismo fuera que en casa, con nuestra gente se tiene ganas de seguir empujando e ir de la mano por la dificultad del partido que viene”, un ambiente que también ayudó a levantar partidos cruciales en el pasado reciente como los jugados ante Alcorcón o Andorra.

Javi Mier y Joaquín han estado “muchas semanas fuera y no hemos querido forzar con ellos”, explicaba un Hidalgo que elogió al ausente Loureiro. “Es el tipo de persona y jugador con quien me siento identificado, no baja el pistón, empuja dentro del vestuario, es querido y tiene ese nivel de tensión y urgencia de saber que en el mundo profesional cuesta mucho. Me alegro por él. Otro compañero lo suplirá con garantías”, con Nieto o Blasco como principales candidatos para el puesto de central con perfil diestro.

El cuerpo técnico elige a los jugadores “también en función de los perfiles del rival. Hay una base, y todo el mundo entra y nos da un matiz que sube el nivel. La competencia aumenta y eso es bueno para el equipo y un entrenador”, valoraba Hidalgo, que impide un exceso de complacencia en los suyos. “Siempre estoy en estado de alerta y te hace estar preparado para cualquier circunstancia. La distancia es buena y queremos aumentarla para lograr el objetivo cuando antes”.

El Burgos ha cosechado sus diez derrotas a domicilio, pero para Hidalgo “no cambia demasiado” como local y visitante: “Varían poco sus planteamientos, viven mucho en campo rival, hacen daño en diagonales y sacan fruto de las segundas jugadas. Tienen el talento y último pase de Curro”. Cuentan con varias bajas, sobre todo por sanciones, y “variarán nombres y quizá alguna situación, pero estaremos preparados”. La máxima está clara: “Competir al máximo desde el primer minuto, con ese nivel de atención y urgencia máxima para quedarnos con los puntos”.

Hidalgo no se detiene en cuestiones como el calendario que viene, pues lo que prima es “ganar esta semana, no pienso mucho más allá porque no lleva a nada. Queremos que los aficionados disfruten con nosotros porque durante mucho tiempo no ha sido así. El partido siguiente es el importante”. Terminó alabando a sus delanteros, cuyo trabajo es “vital”: “Tienen mucha exigencia en la primera presión, les que vayan a los espacios y hagan goles. Nos dan estabilidad y solidez, se están dejando la vida”.