Hidalgo: “El Andorra nos va a someter en varios momentos y hay que estar preparados”

Antonio Hidalgo trazó un mensaje optimista en vísperas de recibir al Andorra este viernes en El Alcoraz (20.30, LaLiga TV Hypermotion). Porque la inercia de la SD Huesca es buena y se afronta la posibilidad de dejar muy atrás a un rival directo, el técnico no se abandona a la complacencia. No quiere un paso atrás ahora que parece que se ha tomado la dirección correcta. Con las bajas de los lesionados Joaquín Muñoz y Javi Mier y la vuelta de Jorge Pulido, pide “paciencia” ante un rival que probablemente tendrá la iniciativa en el juego.

Los oscenses encaran el partido con “mucha ilusión y ganas”, es “importantísimo y ante un rival directo que nos pondrá las cosas muy complicadas”. Hidalgo se ha acostumbrado a repetir el concepto de “urgencia máxima”, con “equipos muy pegados en la tabla y nos van a exigir, hay que tener orden. Nos van a someter en muchos momentos, habrá que superarlos y tener la valentía de hacerles daño porque estamos en casa con nuestra gente y tenemos que sacar los tres puntos”, recordó.

Los de Eder Sarabia comparecen en El Alcoraz después de haber derrotado al Real Valladolid (2-1, un “chute anímico para ellos, merecieron ganar por una diferencia mayor, tienen varias ocasiones y no las materializan, exigen mucho y tienen registros que debemos contrarrestar. Hay que estar preparados para sufrir y saber que tenemos que tener paciencia para encontrar sus puntos débiles”.

Lo que se ha logrado entre el cierre de la primera vuelta y la segunda, salir del descenso y situarse ahora tres puntos por encima, “te da confianza vital, viene otro rival de nuestra liga que hace las cosas mucho mejor, han encontrado una idea con estabilidad y tienen un partido menos -con el Levante- que se recorta rápido”. Con esta situación, “se trabaja mejor pero es cuestión de ir al límite, las semanas van pasando y las cabezas están preparadas para cualquier circunstancia, eres capaz de sufrir y eso es bueno”, insistía un Hidalgo que sigue con la asignatura pendiente de “mejorar con la pelota”.

En El Alcoraz, donde los azulgranas no terminan de despegar, se encuentra la llave de al permanencia. Una certeza que el entrenador comparte con una afición pegada al equipo: “Nuestra gente esté con nosotros y es importantísimo. Está cerca. El equipo que viene tiene la mayor posesión de la liga, hay que saber jugarlo y la gente ha de entenderlo”. La SD Huesca se marchó derrotado del Principado con un gol de Samper, “una situación puntual y un gol de cabeza de alguien que no es especialista. El fútbol a veces va de detalles. No hubo demasiadas ocasiones, ellos han cambiado un poco su forma de jugar y estaremos preparados para lo que propongan”.

Hidalgo aseguraba que se entrena “el mismo tiempo con y sin pelota”; se trata de saber cómo estirar al equipo contrario y que “la pelota llegue a jugadores referenciales. Lo hemos hecho mucho mejor y hemos tenido que combinar la solidez defensiva con las victorias”. Todo ello, en una situación de “urgencia, tensión y minimizar errores”. Los azulgranas llegan tras sumar cuatro puntos en las visitas a Mirandés y Espanyol, un balance “muy bueno” que “hay que certificar en casa”.

Al referirse a los futbolistas que están sumando minutos en las últimas jornadas, como Martos o Carlos Gutiérrez, en contraste con Enzo Lombardo y Bolívar, que se quedaron fuera de la última lista por motivos técnicos, el entrenador explicó que “cuando eres futbolista no lo entiendes, poco a poco me van conociendo y tenemos una plantilla larga. Estamos preparados para contar con más jugadores que nos dan otros matices. Es importante para el grupo y el entrenador”.