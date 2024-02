Elady: “Con nuestra seguridad defensiva, hay que pensar que un gol nos da tres puntos”

Elady Zorrilla llegó este invierno a la SD Huesca con la misión de revitalizar el ataque azulgrana, que sigue padeciendo los mismos problemas que arrastraba antes del fichaje del delantero andaluz. El punta analizó este jueves la situación del equipo de Antonio Hidalgo con el convencimiento de que las victorias llegarán más pronto que tarde. También, sus goles. Ha sido titular en las tres últimas jornadas y, desde dentro, extrae un diagnóstico optimista al pensar en el futuro del club en el fútbol profesional.

En una semana larga, pues el partido con el Mirandés en Anduva no se disputa hasta el lunes (20.30, LaLiga Hypermotion), los oscenses mastican la decepción del anterior empate con el Amorebieta, un partido en el que se habían depositado “muchas esperanzas”, pero “no se pudo sacar y no queda otra que afrontar el partido de Miranda de Ebro como una de las muchas finales que hay por delante”, señaló Elady, para quien, en general, “se jugó bien pero faltó estar más acertados de cara a puerta, en el último tercio, y trabajamos para mejorar”.

Los azulgranas, con una sola victoria en 2024, la que lograron de manera agónica frente al Alcorcón, mantienen “una buena línea en casa y fuera, trabajamos mucho en la fase defensiva, súper ordenados, y lo de arriba tiene que llegar para ganar partidos”. Para el delantero cedido por el Tenerife, hay que “asumir responsabilidades todos y generar más, llevamos muchas puertas a cero desde que he llegado. Con un gol te llevas tres puntos, con poco que mejoremos lograremos mejores resultados”.

En un vestuario que define como “espectacular, súper sano y con buena gente”, en el que ha entrado como un líder temprano, el ariete se encuentra “bien, con confianza” y el lunar de “querer aportar un poco más. Vengo a ser protagonista de cara a puerta y no se ha podido dar, iré mejorando y entendiendo mejor a los compañeros, no puedes hacerlo de la noche a la mañana”.

Elady insistía en que “estamos generando muchísimo, en otros equipos en los que he estado no se generaba tanto, pero nos está costando ver con claridad el último pase, elegir mejor cuándo llega el balón a línea de fondo; hemos de mejorar todos, yo el primero”. Su último gol oficial, con la camiseta del Tenerife, lo anotó hace más de un año y este dato no modifica su discurso e intenciones: “Intento marca siempre y hay rachas en que no ocurre. Con el Alcorcón tuve una clara de cabeza. Me preocupo cuando no tengo ocasiones, eso es que no estás haciendo algo bien. Seguro que llegarán goles; si no es este fin de semana, será el siguiente”.

Su fórmula en un contexto de igualdad absoluta en la zona baja de la clasificación, y a partir de laa amplia experiencia que le dan sus 33 años, pasa por que “todas las semanas se trata de conseguir victorias y llegar más o menos a los 50 puntos. Unas veces ganan los de abajo, otras no, y hay que tener tranquilidad”. Ante las dos salidas consecutivas para enfrentarse a Mirandés y Espanyol el objetivo ideal es “como mínimo, sacar uno de ellos”, y acuden a Anduva “con la ilusión de puntuar. Seguro que lo logramos. El otro día pudimos ganar y perder, fue un partido raro”.

Elady, que ha marcado dos goles al Mirandés a lo largo de su trayectoria, anticipaba que “va a ser un partido bastante entretenido, los del Mirandés son abiertos. Si vas a Miranda y no estás metido te llevas tres goles. A mí me ha pasado. Tiene gente muy rápida, que ataca bien los espacios. También puedes ponerte por delante, dejan espacios atrás. Va ser un partido muy abierto”, empujado por la certeza de que “los empates no te sacan de abajo, lo hacen las victorias”.

El mensaje de Hidalgo es “ganar, ganar y ganar”, y Elady anticipa que “en el campo del Espanyol nos dirá lo mismo. Luego te adaptas a lo que lleve el partido”. Asume el papel que le toca desarrollar; incluso como “tercer centrocampista, de enganche. El míster me dice que juegue allí y hago lo que haga falta”. El punta terminó con otro dato para la esperanza: el golaverage particular con varios de los rivales directos: “Es importante no haber perdido con Alcorcón, Villarreal B o Amorebieta. En Villarreal y Elda el equipo hizo méritos para ganar. El otro día fue más parejo pero nos faltó claridad. Si no es por ese punto estaríamos en descenso. No perder es muy importante”.