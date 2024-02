Hidalgo: "Es un empate que nos saca del descenso y hay que seguir"

El entrenador de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, valoró que el 0-0 con el Amorebieta en El Alcoraz “no era el resultado que queríamos”, con “dos partes diferentes: una con el partido controlando y llegando bien, sin ocasiones salvo la de Pulido, y faltando superar con balón; en la segunda, sin orden, queremos jugar en el 50 como en el 90 y así el rival tiene sus opciones”, lamentó. Con todo, aplaudió el papel de los revulsivos y oportunidades como las de Joaquín y Javi Martínez en el último tramo. “Es un punto que saca del descenso y hay que seguir”.

Quiso con los cambios “fijar y dividir al jugador de fuera, estábamos planos entre los jugadores de la misma línea”. Quiso balón y energía con Javi Martínez y un punta con Bolívar. “La gente ha empujado hasta el final pero no ha podido ser, nos dio tres puntos con el Alcorcón y ahora uno. Lo tendremos que sacar en Miranda en la siguiente salida”. A Hidalgo no le pesó la sensación de urgencia en el campo: “Hay que llevar el partido hasta el final y necesitamos orden para no conceder. Ellos en la primera parte no tuvieron acercamientos”.

Los momentos “se leen entre todos” y no hay que “entrar en precipitaciones, pues se dejan huecos atrás. Lo hemos podido ajustar y acabar en campo contrario. Ha sido una pena no lograr la victoria”. En cuanto al papel de Gerard Valentín, con dos y tres rivales encima, “hay que tomar mejores decisiones y hacer llegar a gente liberada, lo que mejoramos con la entrada de Lombardo”. El vestuario estaba “tocado” porque “se esperaba ganar de tres, pero esto será largo y toca sumar en las dos salidas. Mañana lo veremos de otra forma”.

En este último tramo de curso, con problemas con el gol, se queda con “estar fuera del descenso, que es lo que buscamos. Los rivales tratan de neutralizar aspectos que sorprendían meses atrás y la situación, aun siendo optimistas, es de necesidad absoluta”. La solidez defensiva sigue siendo la gran virtud de la SD Huesca e Hidalgo pide “eficacia” y “una toma de decisiones más clara, entendiendo los porqués y no querer acabar siempre la jugada demasiado rápido. Hay que mejorar y darle vueltas. La solidez será clave”. Los oscenses visitarán al Mirandés el lunes 26 de febrero y después al Espanyol el sábado 2 de marzo.

No le preocupa no tener un once tipo: “Hay situaciones diferentes que pueden dar resultado en función del partido. Buscamos la relación entre Hugo, Kortajarena y Vilarrasa; nos ha costado crearla en su bloque bajo y había que probar cosas nuevas”. Se ha encontrado a un Bolívar “más liberado” después de su paso por el Preolímpico. Y explicó que Kento Hashimoto, baja para este encuentro, no se había entrenado el sábado con dolores lumbares y su estado este domingo no aconsejaba su inclusión en la convocatoria.