Verónica Rodríguez, entrenadora de la SD Huesca: "El fútbol femenino es una carrera de fondo, todo cuesta mucho conseguirlo"

Entrenadora y coordinadora deportiva de la SD Huesca femenina, Verónica Rodríguez ha conducido al primer equipo azulgrana desde Territorial hasta Segunda RFEF, la tercera categoría nacional, en la que este curso está debutando después de que en el anterior los tres principales conjuntos de la sección celebrasen ascensos. También es profesora en el Colegio San Viator de Huesca.

Con la conquista del Mundial, ¿ha sido 2023 el año de la explosión del fútbol femenino?El Mundial ha tenido una repercusión dentro de una línea ascendente que venía de antes, nos va dar más visibilidad y nos hará seguir creciendo. Ha permitido que la gente se enganche y juzgue con sus ojos lo que hacemos. Me puso los pelos de punta cómo se vivió en la calle la final, fue algo no hace mucho impensable. No obstante, el éxito forma parte de una constante evolución en la que se han ido dando pasos poco a poco que ahora se han agigantado. En el fútbol aragonés se ha pasado de tener una sola competición a que en categorías como la liga de iniciación haya dos grupos o en la de promesas, tres. Aún nos queda para poder estar a la par que otras comunidades como Cataluña, pero estamos en el camino. En la SD Huesca, por ejemplo, hace siete años teníamos dos conjuntos femeninos y ahora son seis e incluso he tenido que dejar fuera a niñas por no tener sitio. Hemos llevado al primer equipo hasta Segunda RFEF y trabajamos mucho para que en él haya el mayor número de aragonesas posible.

Tiene que ser todo muy diferente a cuándo usted empezó a jugar de niña.Comencé en mi pueblo, en Andorra, con un equipo de fútbol sala, pero llegó un momento en el que ya no se nos permitía competir con chicos y poco a poco la afición se fue desvaneciendo. Luego, cuando me trasladé a estudiar a Huesca jugué primero en la Universidad y después pasé al Peñas Oscenses, donde estuve muchos años hasta que me puse a entrenar. Pensar en mis tiempos que una jugadora pudiese vivir del fútbol era impensable, también que las niñas tuviesen referentes femeninos. Ahora las oigo decir ‘Yo soy Alexia, ¿quién te pides tú?’ Eso dice mucho del progreso.

Usted es profesora de Educación Física, ¿lo nota también en las aulas?Hay de todo, desde la niña a la que no le gusta el deporte –algo que también pasa con los chicos– hasta la que tiene buena coordinación y se le dan bien todos. Depende mucho del entorno, de la familia y las amistades. Por lo que tengo comprobado, las chicas que se acercan al fútbol se enganchan. Tenemos alguna niña que nos llegó con problemas de relación, que los padres la trajeron para ver si el fútbol le servía de motor, y así fue. El deporte aporta valores y también tiene una labor social.

¿Cómo perciben las chicas la actividad física?En los últimos años, trabajando con adolescentes, lo que noto es que tienen un instinto por hacer algo, ya sea ir al gimnasio, a clases de baile o practicar un deporte determinado. Antes en esas edades sí que había un bache en cuanto a realizar actividad física, pero está cambiando. De hecho, en el Huesca nuestro mayor número de fichas es el que se sitúa entre infantil y juvenil

¿Y cómo observan sus compañeros el deporte femenino?Como algo normal. Puede haber desde un chico que baila hasta una chica que hace crossfit. No les desentona y no veo diferencias.

¿Tiene la sensación de que todos los avances los tienen que luchar incluso más de lo que sería normal?El fútbol femenino es una constante carrera de fondo, todo cuesta mucho conseguirlo y una vez que lo logras tienes que ir a por lo siguiente. Vamos a seguir creciendo, pero con cabeza, con los pies en la tierra, siendo conscientes de lo que tenemos y de lo que son unas condiciones mínimas. Se tiene que ir equiparando con el masculino aunque evidentemente las diferencias sigan ahí por que a día de hoy genera mucho más. Ojalá en el futuro sea por igual. Las mentes tienen que estar muy abiertas para eso.