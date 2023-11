El próximo partido de la SD Huesca en El Alcoraz podría ser sin público

La SD Huesca se encuentra ante la posibilidad real de tener que jugar su próximo partido en casa, concretamente el que le debe enfrentar al Espanyol el próximo 12 de noviembre a las 18.30, a puerta cerrada por no tener en regla la licencia ambiental. Así lo ha expuesto la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, este sábado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FEMCMP) celebrada en Zaragoza. La primera edil ha explicado que que El Alcoraz cuenta con licencias concedidas, pero no la ambiental, por lo que desde el Ayuntamiento de Huesca se les ha solicitado la refundición de todos los textos que tienen pendientes desde hace cinco años. Por ello, existe el riesgo de que el equipo tenga que jugar sin público si no presenta la documentación "a la mayor brevedad posible".