Javi Martínez: “Todos queríamos mi regreso a la SD Huesca”

Con una sonrisa de oreja a oreja y la confianza de saberse en un lugar conocido y donde sentirse valorado, Javi Martínez ha regresado a la SD Huesca después de un verano largo. Lo comenzó en Osasuna y nunca escondió las ganas de prolongar con los azulgranas una segunda vuelta prometedora, con un último mes en el que se convirtió en el mejor futbolista de Cuco Ziganda. A falta de hueco con los navarros, emerge como pieza clave en un contexto a medio hacer, lo que se evidenció en la derrota ante el Tenerife. El soriano está dispuesto a jugar ya el lunes ante el Racing en El Sardinero; incluso, como titular.

El centrocampista ha atendido a los medios informativos tras el entrenamiento de este viernes y ha confirmado que tanto el club aragonés como el futbolista querían que se diera “una continuación desde el principio”. Está “contento y feliz, se nota que aquí estoy a gusto y que la gente me tiene en consideración”. Javi Martínez se ha referido a la voluntad del entrenador como otra de las razones de su retorno, pues “si no lo hubiese querido, no estaría aquí”. El jugador de 23 años, cedido con opción de compra obligatoria en el caso de ascenso, no ha tenido tiempo de notar las diferencias en estos pocos días y asegura que “queremos competir en la misma dirección y para eso estamos trabajando”.

Ha sido un verano complicado para el futbolista, que se debatía en abrir una puerta hacia el primer equipo que el club le cerraba y en volver, de este modo, lo antes posible a la SD Huesca. Como ha reflexionado en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol, “los futbolistas, por suerte o por desgracia, no tenemos a veces la posibilidad de decidir nuestro futuro cercano. Osasuna ha marcado el devenir del verano y he acabado aquí, que es lo que todos queríamos. Estoy muy contento”. Su primer reto es “dar continuidad al último tramo de la temporada pasada, explotar como futbolista y que mi nombre destaque en el panorama profesional. Ayudar y hacer las cosas bien”.

Ha jugado durante toda su carrera “por dentro” y en los diferentes esquemas que pueda plantear Ziganda se le espera en un perfil atacante. En los 12 encuentros que figuró con la SD Huesca le dio tiempo a marcar dos goles cuando la competición estaba terminándose, a Ponferradina y Lugo. Le hubiese gustado participar en los choques con Burgos y Tenerife: “El de El Plantío coincidió con el Celta-Osasuna y se me transmitió que fue una gran primera parte y una marcada por el penalti dudoso de Nieto. El otro día, más allá del resultado y la sensación hubo cosas buenas y que sacar en positivo para seguir trabajando”.

Llega “a tope” físicamente, pues en Osasuna se le transmitió no se le descartaba por ello sino debido a que buscaban “jugadores de otro perfil” para afrontar las competiciones en que se halla inmerso el club navarro. “Soy un chico muy trabajado y con mucha capacidad”, ha reivindicado un Javi Martínez que quiere ser “importante”: “Vengo a ayudar y cuanto más disfrute más cerca estaré de que vosotros disfrutéis de mi juego”. Va conociendo a sus nuevos compañeros, como Iván Martos o un Iker Kortajarena con quien comparte “una forma de entender el juego” enraizada en el fútbol del norte en que se ha movido desde niño.

El cuentakilómetros del soriano se pondrá en marcha ante un Racing de Santander que “tuvo un comienzo ilusionante ante sus aficionados (goleó 4-0 al Eibar), son peloteros y no sabes por dónde pueden salir en un día concreto. Si salimos intentos y no les dejamos jugar podemos tener opciones de ganar el partido”. No quiere cargar las tintas con el presente, “quedan 40 partidos y no hay que sacar muchas conclusiones del Tenerife ni dejar llevar por las emociones más cercanas”. Javi Martínez ha concluido con el mensaje para los aficionados de que “la plantilla se está formando, que tengan paciencia. Aquí hay un grupo que puede llevar la ilusión a la afición y la ciudad”.