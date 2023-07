Marc Mateu: “No me despido de la SD Huesca porque sé que algún día volveré”

Marc Mateu, ya futbolista del Eldense tras haberse desvinculado de la SD Huesca, se despidió del club azulgrana en sus redes sociales con un mensaje en el que deseaba “grandes éxitos a este gran club y a toda la afición que quiero tanto” y aseguraba que no se despedía “porque sé que algún día volveré”, tras dos cursos en el club aragonés. En el texto, el jugador valenciano da las gracias a la directiva por la “oportunidad que me dieron para defender esta camiseta y este escudo, siempre y “sin reblar” con mucha responsabilidad y compromiso por el bien del club y de todos los que defienden este sentimiento de ser del Huesca”.

No es “fácil” y “cuesta mucho trabajo decir adiós a esta maravillosa ciudad”, añadía, donde además se convirtió en padre por primera vez: “Me quedo con la gran acogida, la felicidad que nos habéis dado a mí y a mi familia durante estos dos años y con los grandes seres humanos y profesionales que he conocido”. En este mismo tono, Mateu recuerda a los trabajadores de la SD Huesca: “Gracias a todos los que me apoyaron en los momentos difíciles y, sobre todo, gracias a la afición por su cariño. Me voy tranquilo porque siempre me entregué al máximo, dando mi mayor esfuerzo y defendiendo este escudo con orgullo y sobre todo con pasión”.

El extremo zurdo jugará en el Eldense, donde va a coincidir con el también ex azulgrana David Timor. La suya ha sido la décima salida de lo que va de verano, y buena parte de estos futbolistas ya han encontrado destino, casos de Juan Carlos Real en el Cartagena, Pablo Tomeo en el Mirandés o Sandro Ramírez fichado en propiedad por la UD Las Palmas. Por su parte, el defensa francés Florian Miguel ha firmado con el Oud-Heverlee Leuven de la primera división belga. La SD Huesca trabaja para que otro viejo conocido, el japonés Kento Hashimoto regrese al centro del campo azulgrana.