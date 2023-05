Ziganda mantiene la prudencia: "El trabajo no ha terminado"

El técnico de la SD Huesca, Cuco Ziganda, valoró el punto de La Rosaleda (0-0) con satisfacción, pues "sabíamos el partido que jugábamos y lo que suponía perder. Ha sido un encuentro táctico, cerrado y con pocas ocasiones". Se conocía "la racha del Málaga y el ambiente que nos esperaba y lo hemos enfocado muy bien". Así, "no se nos acercan y sumamos un punto. No terminábamos de ganar y había ese peligro. Ahora, hay que remar un poco más para evitar sustos de última hora", pese a los ocho puntos de margen sobre el descenso.

Hubo una motivación especial "y se ha visto desde el principio, no se puede jugar siempre en un estado de alarma. Podemos dar esta imagen y se ha visto desde el inicio que con un ambiente así hemos ido a por la pelota desde el principio". Los azulgranas "no dejaron hacer" al Málaga y el penalti tampoco nació de una ocasión clara. Faltó "transitar mejor y tener la pelota, y aún así tuvimos la más clara del partido" con la de Ratiu. Juzgó el empate de "justo".

Las dos rojas al banquillo, al doctor Francisco Moré y a Mossa, segundo de Ziganda, se debieron a que "no se ha dicho nada más de la cuenta, sin insultos. Han sido por levantarnos y bracear". Lo que veía claro Ziganda es que "no hemos insultado". Andrés Fernández fue "clave", como "Yáñez al parar el uno contra uno de Ratiu. Los dos porteros han estado muy bien". Fue la décima pena máxima de la campaña y "Andrés lo trabaja con el preparador de porteros (Adrián Mallén). No se deja nada a la improvisación y tenemos ganas de que no nos señalen. Ha parado el más determinante de toda la temporada".

Explicó la entrada de Rubén Pulido por Blasco con que "defensivamente hacemos muy bien las cosas". Jérémy, que «lleva un año espectacular", arrastraba molestias aunque "podría haber jugado y anda sobrecargado". Se trataba asimismo de premiar a un Rubén "que trabaja muy bien".

El punto se celebró "porque es muy importante pero "de salvados, nada; el trabajo no está ni mucho menos terminado. Pocos equipos son capaces de llevar la racha del Málaga y sabemos su plantilla y que pueden ganar más encuentros". El partido dejó varios tocados por el sobreesfuerzo y el técnico no echó de menos un mejor papel de Kanté, que si bien "no estuvo fino no estaba la cosa fácil. Es un jugador rápido al espacio pero hay que engancharle con un buen pase y no lo hemos encontrado".

Andrés: "El trabajo de todos para los penaltis"

Andrés, protagonista con el penalti detenido a Rubén Castro, destacó que "los penaltis siempre los trabajamos con Mallén y Juan Pérez (portero del primer equipo), lo hablamos antes del partido y cada uno da su opinión. Si tiraba Rubén, nos quedamos con que lo haría de esa forma, nos la hemos jugado y por suerte ha salido bien". Abrazó la "unión" del equipo porque "todos sumamos y gracias a esa labor de todos se paran los penaltis". Había "un punto de placer en jugar en un estadio así y la gente lo ha disfrutado dentro de la tensión del momento". Coincide con Ziganda en que "no hay nada hecho" hasta que "se logre la salvación matemática. La Segunda es traicionera".