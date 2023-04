Andrés y su continuidad en la SD Huesca: “Al final de la temporada se hablará con calma”

El discurso de Andrés Fernández respecto a su renovación con la SD Huesca no ha cambiado desde la última vez. Tras el entrenamiento de este jueves ha vuelto a responder a la pregunta como hizo hace dos meses: “Cuando acabe la temporada se hablará con calma. No queda mucho, cuatro o cinco semanas de competición. No va a haber mucha diferencia a hacerlo ahora. Vivo cada semana, cada partido y no pienso lo que va a pasar dentro de un mes”, ha asegurado el portero, predispuesto a seguir si las condiciones económicas de la entidad lo permiten.

El meta murciano participa de un proyecto que no se quiere dejar ir en estas seis últimas jornadas, sin opciones de ‘play off’ y a cuatro puntos de los 50. Forma parte de un talante natural en un equipo “unido” que tiene el respaldo de la afición y ha recobrado ese perfil del “Huesca en el que todo el mundo rema y está unido. A partir de ahí, lo de ilusionar o no ya llegará en verano”. Ha asegurado que “no se van a bajar los brazos”, en claro contraste con lo que ocurrió el curso anterior. En juego, unos 250.000 euros de promedio por cada posición que se ascienda en la clasificación.

Tras dos días de descanso que han servido para “desconectar un poco y venir con ganas”, la plantilla “ha empezado la semana fuerte” porque el de este lunes ante el Tenerife “será un partido importante y la gente llega con ganas de competir”. Andrés ha recalcado que “lo que sucedió la temporada anterior se queda en el pasado y la gente tiene muchas ganas. Incluso los que suman menos minutos. Primero tenemos que certificar el objetivo de la permanencia y a partir de ahí seguir compitiendo. Se ve entrenando que nos gusta competir y jugar partidos. Vamos a dar el callo hasta el final”.

No llegar al ‘play off’, “no nos tiene que afectar. Como jugadores, lo primero que queremos es ganar hasta los partidos reducidos de los entrenamientos. El lunes tenemos que salir a ganar, jugamos en casa y ante nuestra afición, con independencia de los números. Eso la gente lo tiene bien integrado y tiene que ser así”, ha señalado uno de los líderes del vestuario, que también mantiene el reto coral de ganar fuera: “Tenemos que intentar ganar el máximo de partidos hasta el final. Por lo que sea, y se puede hablar de mil cosas, no estamos consiguiendo victorias y nos tenemos que rebelar ante eso. Primero pasando por el encuentro del lunes, que es muy importante”.

El guardameta de la SD Huesca no se ha “comido la cabeza” tras su error en el gol de la victoria del Andorra, cuando despejó al centro un envío que después aprovechó de cabeza Bakis. “Sabíamos que el viento estaba raro ese día. En la segunda parte hubo un balón igual y lo despejé hacia afuera. Son situaciones que se dan en los partidos y no hay que darles más vueltas”, ha reflexionado. Tampoco le quitan el sueño las 15 porterías a cero, a dos del récord de la temporada pasada: “Pienso en ayudar a mis compañeros. Lo que siempre les digo es que yo quiero ganar, me da igual si es 3-2 ó 4-3. Uno se va contento cuando gana y es lo más importante”.

El meta valoró el perfil ofrecido en el Principado, con una presión al rival que “el equipo llevó a cabo genial, con un tremendo esfuerzo físico. No es fácil lo que hicimos allí. Es diferente pero había que intentar alguna cosa, estuvimos cerca y fue una pena no sumar algún punto”. Aguarda el lunes un Tenerife en el que “se nota que se ha soltado la presión de pelear por el descenso. Tiene una buena plantilla y un buen cuerpo técnico”. El exazulgrana Enric Gallego, que ha renovado con los insulares, “es un delantero que siempre da juego y goles, determinante, y va a ser un partido complicado”.