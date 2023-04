La portería de la SD Huesca, con el futuro garantizado

Una de las primeras cuestiones que ha de abordar para el próximo curso la dirección deportiva de la SD Huesca atañe a la portería. Una posición que aparece bien cubierta pero aún no definida. Andrés Fernández termina contrato el próximo 30 de junio y ha señalado en alguna ocasión que “no habría problema” para sellar la continuidad, aunque esta también depende de las cuentas de la temporada 2023-24. Juan Pérez, que aún no ha debutado, firmó su vinculación hasta 2026 y el tercero en discordia, Álvaro Fernández, está cedido en el Espanyol aunque no juega desde febrero. Al riojano le queda un año más como azulgrana.

Una situación a tres bandas y, sea cual sea la combinación resultante, un futuro asegurado para la meta del equipo que seguirá entrenando Cuco Ziganda. Ángel Martín González, director deportivo, pisa en este sentido suelo firme. A falta de que se conozca el techo salarial para el curso que viene, que será inferior al actual, Andrés está predispuesto a continuar. No es algo que dependa solo de las voluntades del jugador y de la entidad, pues la Liga de Fútbol Profesional pone límites y mira con lupa las reducciones salariales como la que el murciano ya aprobó el pasado verano con el fin de que la SD Huesca tuviera más facilidades para inscribir a futbolistas.

En declaraciones lanzadas el mes de febrero, el murciano, de 36 años, aseveró que “ya hemos hablado con el club que llevaremos el asunto con tranquilidad, no va a haber problemas. Estamos en continua conversación, con el mercado de invierno abierto era complicado y por eso lo trataremos más adelante sin agobio, no quiero presionar ni que me presionen”, asegurando que “aquí estoy a gusto”. El meta volvió a ser el jugador más destacado en la derrota de Andorra (1-0) y ha cumplido ya 130 encuentros oficiales en los que ha encajado 127 goles, a menos de uno de promedio por compromiso. Asimismo, se encuentra a dos porterías a cero de igualar el récord de imbatibilidad que luce con los aragoneses. Suma 15 y es quinto clasificado en el Trofeo Zamora que organiza el diario Marca.

El almudevano Juan Pérez, incorporado en el mercado invernal después de rescindir el contrato que le ligaba a Osasuna, aún no se ha estrenado y está en la mano de Ziganda que lo haga durante las seis jornadas que le quedan a la temporada en curso. Asume la situación como una etapa de aprendizaje al lado de un Andrés Fernández cuyas actuaciones le hacen indiscutible. A partir del curso que viene, sin embargo, el futbolista que en julio cumplirá 27 años partirá en igualdad de condiciones para hacerse con el puesto y dar un paso adelante como el cancerbero del futuro de la SD Huesca. Esta campaña solo ha disputado un encuentro oficial, en la Copa del Rey frente al Fuentes, por lo que si Osasuna se proclama campeón el 6 de mayo en Sevilla suyo será un trocito del trofeo, además de lograr este título como uno más del plantel rojillo.

La actual dupla de porteros, con Andrés y Juan Pérez, se completa en la distancia con la situación, compleja, de Álvaro Fernández en el Espanyol. El de Arnedo está cedido hasta el 30 de junio y tiene un año más de contrato con la SD Huesca. El club perico pagó 500.000 euros al aragonés y se acordó además una opción de compra de 3 millones de euros. Sin embargo, las cosas no están saliendo bien al riojano ni en lo individual en lo colectivo. Ha jugado once partidos de Liga en los que ha ofrecido un rendimiento irregular y su equipo pelear por no descender a Segunda División. Un desenlace que complicaría el deseo que Álvaro ha expresado en voz alta de seguir en la Ciudad Condal.

“Si de mí dependiera, firmaría mañana mismo con el Espanyol. Estoy muy feliz aquí. Quiero crecer profesionalmente y es el club perfecto para hacerlo. Me encantaría que el club hiciera efectiva la opción de compra de mi cesión para poder estar en el club varios años”, apuntó en enero, cuando vivía un momento dulce con grandes actuaciones como la que completó ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Diego Martínez le retiró su confianza y el nuevo entrenador, Luis García, tampoco ha optado por él de momento. Se le recuerdan además errores gruesos ante Valencia o Real Sociedad y encuentros notables con Athletic, Girona, Getafe o Betis. Una montaña rusa que deja en el aire el futuro de Álvaro Fernández, cuyo regreso a las órdenes de Ziganda sería económicamente viable en el contexto presente y futuro a corto plazo.