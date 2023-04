Cuco Ziganda: "Ha sido el mejor partido de la temporada"

Cuco Ziganda mantuvo tras el que calificó como "el mejor partido del año" un discurso prudente y enfocado hacia la suma de los 50 puntos. Solo faltan cuatro; luego, ya se verá: "Esos puntos no los regala nadie, hay que ganarlos como en este partido y seguir con esta disposición. No nos podemos despistar, la Segunda es muy larga, todo el mundo achucha y hay que sumar 50", reflexionó el técnico de la SD Huesca acerca de tres puntos con los que "nos reponemos del golpe del Alavés y regresamos mejor, con mucha personalidad".

Su nota a este 2-1 se amparaba en que los futbolistas habían jugado con "actitud e intensidad en una buena respuesta a lo de la semana pasada. Si no se habría dado una situación rara. Venía un rival con la flecha arriba y me voy contento con la gente, que ha visto un gran partido en todas sus fases". Además, el marcador se le hizo "corto" por "llegadas y oportunidades": "Ellos también han tenido opciones, pero ha aparecido Andrés. Podíamos haber sujetado algo más el marcador pero hay situaciones que se dan, como el penalti. Por juego, ocasiones y por cómo hemos controlado al rival se podría haber ganado con más holgura, pero los puntos son los mismos".

Ziganda valoró que los azulgranas habían mostrado "algo más de criterio que otras veces. Normalmente a la contra y en defensa estamos bien; además, ha habido circulación y carga en el área ante un rival muy duro que no encaja goles ni pierde mucho. Hemos sido mejores y se ha visto al equipo desde el comienzo muy enchufado".

Ahora, lo ideal sería "darle continuidad, resultados, repetir las cosas buenas. Han estado todos bien, a un nivel notable alto individualmente y como equipo. Se han encontrado a gusto sobre el césped, que no es fácil en esta categoría. A ver si le damos continuidad con un estilo que saque lo mejor de cada uno y alcanzamos algo interesante".

Preguntado por el rendimiento de Carrillo y Obeng, que actuaron juntos por segunda vez este curso, señaló que le habían gustado: "Ya veis las cualidades de cada uno, jugaron con el Mirandés y entonces no fuimos tan dominadores. Carrillo ya jugó un rato el otro día, juega con mucho espíritu y entrena bien, me apetecía meterle".

Ambos contribuyeron a abrochar una victoria que definió como "balsámica" porque "varios equipos de abajo ganaron y no nos podemos despistar. Nadie se puede echar a dormir sin tener el trabajo hecho, ese primer objetivo de los 50 puntos. Si no ganas mirarías abajo, uno no puede ser un inconsciente. Sabemos lo que cuesta rematar un partido. Hasta este, el que hemos mostrado más control de todo el año".

Otro de los nombres propios fue el de Óscar Sielva, pues "nos ha dado mucha pausa y criterio. Es un tema de todos, de irnos coordinando y conociéndonos cada vez más para llegar a partidos como el de este domingo. El reto es repetir muchas más veces actuaciones como esta". Sin rehuir la valoración del penalti por la mano de Florian Miguel, en lo que definió como un "nuevo fútbol" se debe «ver con un telescopio si hay una mano suelta en el área. Tenemos que darle una vuelta".

Hay futbolistas "que no han jugado y pueden hacerlo perfectamente", replicó a la pregunta sobre si había hallado un equipo tipo. Se venía de "dos partidos con poca sensación de peligro. Había que cambiar el ritmo y dar varios pasos más adelante ante una defensa muy bien organizada".