La SD Huesca acude a Santander con las ausencias de Javi Martínez y Salvador

La SD Huesca ya se centra en la cita de este lunes en El Sardinero ante el Racing de Santander (21.00, LaLiga TV M2), a donde acude con los 22 futbolistas disponibles. Como se esperaba, con la baja del lesionado Cristian Salvador, la ausencia de Javi Martínez tras haber estado entre algodones toda la semana y dos regresos: los de Abou Kanté, tras superar las molestias en el gemelo y Kento Hashimoto tras cumplir un encuentro de suspensión. El soriano deberá esperar al derbi aragonés tras un mes de baja por la lesión en el aductor largo del muslo derecho que le ha dejado fuera de los encuentros con Granada, Ibiza, Levante y Racing. Se quedan fuera los canteranos Manu Rico, Anglada, David García y Tresaco respecto a la pasada jornada.

Sucede a menudo que se enfrentan dos equipos y presentan futbolistas con pasado en ambas entidades. El encuentro se tilda entonces de “especial” o “emotivo” para ellos, como un regreso a casa o a la tierra prometida. De un modo similar pueden sentirse Patrick Soko y Enzo Lombardo, que este lunes comparecerán en El Sardinero, un estadio que conoce bien y que les ha ovacionado en un pasado muy reciente, para medirse a un Racing de Santander donde han firmado algunas de las mejores temporadas de sus respectivas carreras. Al menos, allí alcanzaron un brillo que todavía no han lucido como azulgranas.

En el otro bando, un caso paralelo con el también extremo Jordi Mboula, que actuó en la SD Huesca cedido por el Real Mallorca en el segundo tramo de la temporada 19-20, con un ascenso a Primera División del que fue actor secundario. Ahora es la estrella de este Racing, del que es su máximo goleador con seis dianas. Parece haber encontrado una madurez futbolística a orillas del Cantábrico de la que no gozó en El Alcoraz o el Mallorca, club al que todavía pertenece este producto de la cantera del FC Barcelona que está a punto de cumplir 24 años y quiere para él solo una habitación con vistas en el deporte profesional.

De momento, será uno de los principales peligros en los racinguistas. Suele partir en la banda derecha y sumarse con asiduidad al ataque. De hecho, los jugadores de segunda línea del Racing están aportando más goles que los delanteros, donde el técnico tiene para elegir entre el croata Roko Baturina, el brasileño Matheus Aias o el senegalés Sekou Gassama. Iñigo Vicente es el extremo zurdo titular de un bloque que ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros.

No se espera que jueguen de inicio en su regreso a Santander ni Patrick Soko ni Enzo Lombardo. El camerunés no es titular con Cuco Ziganda desde el partido en Eibar; o lo que es lo mismo, desde el 4 de diciembre, y desde entonces solo ha jugado 45 minutos repartidos en cinco choques. Su presencia en la SD Huesca, salpicada por problemas físicos de una importancia menor ha ido claramente de más a menos. Fue titular en 12 de las 18 primeras jornadas y ahora Gerard Valentín se ha hecho dueño de la banda derecha.

En sus dos temporadas en el Racing, aunque en un escalón inferior por debajo de Segunda, marcó diferencias y se ganó un prestigio que llamó la atención de la SD Huesca. El anterior director deportivo, Rubén García, cerró su fichaje cuando la campaña pasada aún no había concluido y tiene contrato hasta 2025. Por un año de diferencia no coincidió con Lombardo, que actuó en el Racing en las temporadas 18-19 en Segunda B y 19-20 en Segunda. Metió tres goles en cada una de ellas y ya no ha vuelto a recuperar ese nivel, diezmado por las lesiones que esta campaña solo le han permitido sumar 18 minutos de juego en Tenerife y Las Palmas. El francés tiene un año más de contrato.

La convocatoria de 22 jugadores

Porteros: Andrés Fernández y Juan Pérez.

Defensas: Andrei Ratiu, Juanjo Nieto, Rubén Pulido, Jérémy Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel e Ignasi Vilarrasa.

Centrocampistas: David Timor, Kento Hashimoto, Óscar Sielva, Pablo Tomeo, Patrick Soko, Gerard Valentín, Marc Mateu, Joaquín Muñoz, Juan Carlos Real y Enzo Lombardo.

Delanteros: Samuel Obeng, José Ángel Carrillo y Abou Kanté.