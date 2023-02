Cristian Salvador se suma a la lista de bajas de la SD Huesca

Se acumulan los problemas en la SD Huesca, castigada sobre todo en la línea medular. A la lesión de Javi Martínez y la baja de Óscar Sielva para el partido de este domingo en Ibiza por acumulación de amonestaciones se añade la ausencia de Cristian Salvador. En su caso, porque ha sufrido una rotura muscular en el muslo de la pierna izquierda que le va a tener varias semanas en el dique seco. Otro contratiempo para el técnico Cuco Ziganda y para el propio futbolista, que esta temporada se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del bloque azulgrana y verá ahora frenada la progresión que ha mostrado.

El zamorano se retiró en el último tramo del entrenamiento de este miércoles, celebrado en el campo 4 del IES Pirámide, aquejado de dolor en esta zona y a última hora se le realizaron pruebas médicas que arrojaron como diagnóstico una rotura miotendinosa de grado III del músculo aductor largo del muslo izquierdo. Los plazos de recuperación irán determinados por la evolución de la lesión muscular, y el club solo ha descartado su participación en la próxima jornada si bien los cánones médicos indican que el periodo puede alargarse hasta las seis u ocho semanas. Para acortarlos al máximo, el jugador ya ha comenzado este mismo jueves el trabajo específico con los readaptadores y los servicios médicos de la entidad.

El zamorano ha participado en 20 compromisos esta campaña; el último, el pasado domingo ante el Granada. Se debió retirar a los 28 minutos debido a unos mareos que le impidieron continuar. En todo caso, solo se había perdido un partido de la segunda vuelta, frente al Albacete en El Alcoraz y por sanción. Se trata de la segunda lesión de importancia que sufre con Cuco Ziganda a los mandos. Durante la pretemporada se lesionó en la clavícula en julio, durante un amistoso con el Calahorra, y no pudo debutar en la liga hasta la séptima jornada, en el triunfo ante el Leganés. Desde entonces fue un habitual y aspiraba a mantenerse en el equipo este domingo en Can Misses.

Un choque para el que Ziganda tendrá que buscar pareja de mediocentros. Javi Martínez sigue inmerso en el periodo de recuperación tras sufrir una lesión en cierto modo parecida a la de Salvador. El futbolista cedido por Osasuna padece una rotura miofibrilar de grado I-II en el músculo aductor largo del muslo derecho. En su caso, y tras no poder actuar contra el Granada, podría empezar a recuperar el ritmo junto al resto del grupo a partir de la próxima semana si bien los servicios médicos no quieren precipitar los plazos. Óscar Sielva, titular las dos últimas jornadas con gol incluido al Sporting, verá frenada su presencia porque cumple ciclo de amonestaciones y no podrá saltar al césped de Ibiza.