Nieto: “Estoy en deuda con la SD Huesca y quiero devolverle su confianza en mí”

Juanjo Nieto se volvió a sentir futbolista 372 días después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Un periodo negro que se iluminó el pasado domingo en el partido que la SD Huesca empató con el Granada y en el que Cuco Ziganda dio por fin la alternativa al lateral diestro, que desde diciembre había llevado a cabo una pretemporada particular para ponerse a tono. El castellonense ha señalado este miércoles que se encuentra “en deuda” con el club azulgrana, que apostó por él en su hora más oscura, y que no piensa pasar desapercibido en el tiempo en que vista la camiseta azulgrana.

“Después de tanto tiempo esperando algo así, es una sensación única. Llevo mucho tiempo trabajando y desde que llegué aquí la sensación de entrenar con compañeros, ir de viaje, convocado… Es difícil de explicar, lo que se siente por dentro es algo difícil de explicar”, ha detallado el defensa, que después de tantos meses, desde febrero de 2022 cuando se lesionó con el Almería, apartado de la normalidad de su profesión “no tenía el ritmo y desde que llegué ya acordé con Ziganda el tener una pretemporada, trabajar para mí con paciencia. Luego a partir de febrero entrar en convocatorias”.

Un periodo que ha resultado “fácil” por el apoyo de los compañeros, técnicos e integrantes del cuerpo técnico de la SD Huesca. Ahora, Nieto quiere “ayudar al equipo y sacar el fútbol que he demostrado que tengo porque eso puede beneficiar al equipo”. Se trata de un club “que ha apostado por mí y viniendo de esta lesión es más que eso, me siento un poco más en deuda que con otros clubes anteriores”. Por ello quiere “trabajar mucho para devolverles eso que han puesto por mí”. Se define como un jugador sujeto a lo que Ziganda ya sabe, pues lo conoce del Real Oviedo.

El papel del entrenador navarro marcando los tiempos pasó por encima de las ofertas de otros equipos: “Cuando se conoce cómo trabaja el cuerpo técnico y él te conoce, ayuda. La confianza y la tranquilidad eran importantes en la recuperación y no tengo ninguna duda”. Una vez que se ha zambullido en la dinámica del equipo azulgrana, el lateral también analiza el presente y el partido con el Ibiza de este domingo en Can Misses (14.00, LaLiga SmartBank) representa la enésima oportunidad de revertir la tendencia a domicilio, con la particularidad añadida de que se trata del colista: “Fuera nos cuesta y el equipo trabaja para revertir la situación. Hay que dar un pelín más para sacar los puntos clave porque en casa estamos haciendo una buena temporada”.

Asume con naturalidad y respeto la competencia en el puesto con Andrei Ratiu, a quien en la ventana de selecciones de marzo podría llamar Rumanía y, por tanto, podría perderse la visita al Villarreal B después del derbi. “La competencia es buena y Andrei está haciendo una temporada increíble. He llegado para trabajar, vengo sin ritmo y no he venido a quitar el puesto a nadie conforme llego. Paciencia y a ponérselo difícil al míster”. Tiene claro que no está en la SD Huesca “para pasar desapercibido seis meses e irme. Si se apuesta por mí después de una lesión así vengo a demostrar que soy válido para eso y más. Quiero estar aquí bastante tiempo y devolver la confianza que se me ha dado y hasta que no demuestre el nivel que tengo no voy a irme de aquí”.