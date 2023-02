Cuco Ziganda: “Ha sido nuestro partido más completo”

Cuco Ziganda no tuvo reparos al calificar el empate de la SD Huesca con el Granada (1-1) como el partido “más completo” de lo que va de temporada, “con y sin balón y teniendo en cuenta el rival”, por encima de victorias pretéritas en El Alcoraz. Fue un “muy buen encuentro de fútbol” en el que se llevó al extremo la filosofía sólida y solidaria que imparte el navarro y los futbolistas actuaron menos encorsetados que en anteriores citas: “Los dos equipos han mostrado su esencia. El Granada tiene calidad y amenaza siempre. Nosotros somos un equipo bien armado, que sale a la contra. Hemos tenido más opciones que ellos, aunque es cierto que les han anulado un tanto y a nosotros el penalti”, valoró.

El navarro se quedó satisfecho por “la actitud, la mentalidad y el juego”, pero se quedó con la “pena” de no haber ganado a los nazaríes. “Era un guión que podíamos esperar y estoy contento”, analizó con el aspecto negativo de “no ser capaces de sujetar el 1-0. Nos han empatado muy rápido y eso les ha dado vida en el segundo tiempo. No nos hemos descentrado y hemos salido adelante con el plan”. Preguntado por el mal papel de Florian Miguel en el tanto del Granada, Ziganda echó un capote al lateral: “Todos intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo decido quién juega. Ha sido una acción puntual y han ganado el duelo. Es fútbol y en el segundo tiempo se ha rehecho muy bien, se ha mantenido firme y duro. No le ha afectado la jugada. Errores hay siempre y que las cabezas los superen es importante”.

Razonó que “hay días en que hemos jugado muy mal y los datos físicos son tremendos para bien. Depende más de la táctica, llegar a las ayudas o leer mejor las anticipaciones” por encima de un tono físico que el entrenador de la SD Huesca considera el adecuado. Celebró que se vaya recuperando a futbolistas, con minutos para Marc Mateu y el debutante Juanjo Nieto, y confirmó que se había sustituido a Salvador por un mareo. “A todos los jugadores les gusta participar más y otros están para jugar. El equipo entrena bien y han jugado como entrenan. Desde ahí, a ver si damos continuidad a estas actitudes”, señaló.

El deseo del preparador es “dar continuidad, buscando dónde pueden estar más cómodos los jugadores. A ver si somos capaces de repetir este tipo de partidos y actitudes. Nos identificamos, nos gusta, queremos que los jugadores se sientan cómodos e identificados”. La siguiente oportunidad llegará el próximo domingo ante el Ibiza, colista, y no se podrá contar con Óscar Sielva por acumulación de amonestaciones ni con el lesionado Javi Martínez. A cambio regresará Rubén Pulido tras cumplir su sanción.

Gerard Valentín: "Es un muy buen punto"

El extremo Gerard Valentín valoró tras el empate "un muy buen punto" ante un rival que "llegaba en una racha positiva" y al que se compitió "de tú a tú": "El resultado se podía haber decantado para cualquiera y es justo". El catalán se encontró "mejor con el paso de los minutos", pues "había más espacios para recibir". Los azulgranas se hacen fuertes en casa y "compiten con cualquiera" a la espera de aprobar la asignatura pendiente de la solvencia a domicilio.