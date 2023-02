Ziganda, satisfecho con el empate "por la manera en que se ha conseguido"

Cuco Ziganda, técnico de la SD Huesca, consideró al final del encuentro que el punto cosechado en Gijón (1-1) era "bueno" por "cómo se ha desarrollado el partido" y sobre todo después de una segunda parte de sufrimiento. Más conforme terminó el preparador con la primera, y señaló además que vio más cerca el 0-2 que el 1-1 después del gol de falta de Óscar Sielva. "En el primer tiempo hemos estado más cómodos, mejor que ellos, y los goles han marcado la dinámica del juego", reflexionó.

Tras el 0-1, "hemos estado bien en la idea con que nos sentimos más cómodos. Ellos con dudas, y nosotros pudiendo hacer daño en cada robo", sostuvo Ziganda, que lamentó sin embargo que el Sporting se animase después de nivelar el encuentro y empezar a generar ocasiones peligrosas. "En la segunda parte ellos han dominado, no hemos podido salir de ahí. Con espíritu y trabajo más que por fútbol hemos podido sacar un punto. Estoy contento con el esfuerzo", concluyó el entrenador, que sí había visto superior a la SD Huesca en el primer tiempo, "algo mejores que el Sporting".

En una primera valoración del encuentro no acertaba a encontrar los motivos de lo sucedido tras el descanso: "No sé qué ha pasado en la segunda parte, y tampoco nos hemos recuperado con los cambios. Puede ser cansancio. Costaba dar el paso adelante, estar juntos, no dábamos dos pases y no fijábamos a su pivote". Al final, el punto se había sumado "a base de sufrir, defender y mucha solidaridad. Ellos son peligrosos en la estrategia".

Se trató de "un día gris fuera de casa", pero "hay que dar valor al Sporting, tienen buenos jugadores con una propuesta nueva que nos ha sometido. Tienen jugadores con buen pie y nos han desgastado".

Se quedó Ziganda con la sensación de que en el segundo tiempo se había jugado "como si fuesen los últimos cinco minutos con marcador a favor. La gente quiere otras sensaciones en el campo pero es de reconocer el esfuerzo de todo el equipo". Admitió que buscaba "el plan de Las Palmas, nos había gustado ese partido y los jugadores se sienten cómodos en ese plan. Es una idea que se ha de mejorar y hay que darle más continuidad, con precisión y calma en la circulación de la pelota".

En referencia al gol de Sielva, afirmó que "tiene buen golpeo y esta semana había estado fino". Reivindicó la actuación de Rubén Pulido pese a la expulsión: "Tiene 22 años, aunque no lo parezca, y potencial. Ahora la línea de atrás está asentada y no requería cambios. Ha estado muy bien y ha resuelto lo que ha exigido. Han sido dos faltas que pueden ser de amarilla, pero ha hecho un buen partido".