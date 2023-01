La SD Huesca no espera más salidas en el cierre del mercado invernal

Las últimas horas del mercado invernal de fichajes serán “largas” en la SD Huesca, que no espera más salidas después de que el lunes se hiciera oficial la cesión con opción de compra de Dani Escriche al Albacete Balompié. Apura plazos para cerrar el préstamo del centrocampista Javi Martínez una vez que este rompa su vínculo con el club manchego y con el beneplácito del club poseedor de los derechos del soriano, Osasuna. El director deportivo, Ángel Martín González, ha repasado estas y otras cuestiones durante la presentación del delantero Samuel Obeng.

El delantero, cedido por el Real Oviedo, ha supuesto una operación “complicada”, la tercera de este periodo tras las del lateral derecho Juanjo Nieto y el portero Juan Pérez. Martín González ha querido agradecer “la disposición y la gentileza” del club asturiano para que se hiciera realidad una “prioridad” marcada con grandes caracteres en la agenda del director deportivo, que ha anticipado una “jornada larga” de martes.

Martín González ha explicado la salida de Escriche, que se ha llevado a cabo “pensando en el bien de todas las partes”, y que el delantero de Burriana “no tenía el momento bueno que pensábamos que iba a tener como jugador importante”. “El Albacete nos propuso una cesión que nos pareció una manera de que pudiera progresar, va a ser bueno para él cambiar de aires, limpiar la cabeza y le queda un año más de contrato”, ha recordado.

No cree que haya más bajas tras las del atacante y las de Kevin Carlos (cedido al Betis Deportivo), Euse Monzó (cedido al San Sebastián de los Reyes) y Miguel San Román (que rescindió antes de firmar con la Ponferradina), “siempre llama gente pero en nuestro pensamiento no está”. La posibilidad de que se marche algún otro punta, con opciones para Juan Villar en el extranjero, tampoco ha sido confirmada por Martín González.

A continuación, ha analizado los movimientos con la idea de que “no suponen un cambio muy grande” en la plantilla de Cuco Ziganda: “La llegada de Nieto era clara, el lateral derecho era el único puesto que no doblábamos. San Román nos pidió salir y no fuimos capaces de negarnos, esra buena posibilidad. Hace mucho tiempo que pensábamos en Obeng y ha podido ser”. Sí se ha producido “alguna situación que no pensábamos”, aunque “hay una base y un vestuario muy bueno que queremos reforzar con estos jugadores”.

La situación económica en la SD Huesca, con el límite salarial rebasado, permite estas operaciones. No son “sencillas” pero “vamos hacia adelante”. Martín González ha desligado la posible llegada de Javi Martínez de la necesidad de que se produzcan más bajas en el plantel y ha insistido en que “estamos abiertos a poder mejorar y no vamos a fichar por fichar”. No ve “un mercado convulso”, han sido “situaciones normales”. Entre ellas, situaciones con futbolistas que en algún momento han pedido salir y no se han concretado

Martín González ha analizado el momento deportivo de los azulgranas con el deseo entre ceja y ceja de una victoria a partir de la que “todo se normalizará”: “Siempre estamos preocupados e intentando que ganemos y que el equipo se suelte otra vez. Llevamos dos partidos jugando mejor. Hemos atravesado un bache y hay que volver a encontrar el equipo de la primera vuelta”. La renovación de Jorge Pulido por partidos jugados le hace estar “encantado de que pueda seguir aquí” y se tiene “tiempo hasta final de temporada” para abordar la continuidad de Pablo Tomeo. Cree que aquellos que acaban contrato, “la mayoría jugadores importantes”, son “profesionales” para seguir trabajando y rindiendo como deben.