Marc Mateu: "Que todos sintamos el peligro de salir del once es positivo"

La SD Huesca ha extrañado a Marc Mateu. El valenciano es, por rendimiento y números, figura clave en la última temporada y media. Lo ha echado en falta por su contribución al juego colectivo, por su papel en la estrategia y por una pierna izquierda que no ha estado sobre el terreno de juego ante Andorra, Real Zaragoza y Burgos debido a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Una vez restablecido, aspira a regresar al once el lunes ante el Albacete Balompié en la reanudación de la campaña y en un Alcoraz donde se quiere empezar a levantar otro muro local.

La baja de Mateu ha sido extraña asimismo por la falta de costumbre. El extremo zurdo solo se perdió dos choques el curso anterior y por sanción. Y este había jugado siempre a las órdenes de Cuco Ziganda con el único paréntesis de Mendizorroza por molestias físicas. En este entretiempo, los oscenses han cambiado el dibujo, del 4-4-2 clásico del entrenador navarro al 3-5-2. No tanto por la baja del interior como por la necesidad de adaptarse al rival y ofrecer unas prestaciones defensivas con un balance desigual.

"Ya me encuentro al cien por cien para lo que se me requiera y estoy entrenando como uno más", confirmó este martes Mateu, que desde la vuelta de las vacaciones navideñas se ha sometido a un plan de paulatino regreso a la normalidad que ha ido cumpliendo sin una vuelta atrás. El reloj juega a su favor y hasta el 9 de enero todavía podrá ponerse a punto y recuperar un puesto que en esas tres citas había sido para Ignasi Vilarrasa, como extremo y carrilero, y para el que también se postula Joaquín Muñoz.

El jugador de 32 años ha vivido estas últimas semanas con extrañeza: "Ha sido raro, a nadie le gusta perderse partidos por estar lesionado, pero he intentado ayudar al equipo desde otra perspectiva. Por suerte ya ha pasado la lesión y si el míster quiere disponer de mí, ayudaré ya desde el campo". Y rechaza la teoría de que el cambio en la pizarra se haya apoyado en la baja de Marc Mateu como argumento. "No creo que haya sido por mi ausencia, sino por el rival o el tipo de partido. A mí me gusta que haya versatilidad de dibujo y que no se juegue siempre con la misma gente en el mismo sitio", reivindicaba.

El próximo rival será un Albacete al que Mateu calificó como "un equipo atrevido, alegre, con mucha confianza, que viene con buenas vibraciones del ascenso y que las está manteniendo. Es un equipo que me gusta ver". Y un rival que derrotó a la SD Huesca en la tercera jornada (2-1). Se trató del primer partido de los seis que se perdieron fuera en la primera vuelta. Una tendencia sobre la que Mateu pide "mejorar los números fuera de casa y seguir fuertes en El Alcoraz".

Con espíritu cortoplacista, Marc Mateu no quiere vaticinar lo que pueda dar de sí la segunda vuelta de la competición: "De momento debemos competir contra el Albacete, seguir fuertes en casa y luego ya pensaremos en el siguiente, como venimos haciendo hasta ahora". Ni cree que durante su periodo de baja se haya resentido el balón parado: "Lo trabajamos durante la semana, pero a veces también necesitas un poco de suerte o que el rival falle. Por trabajarlo no será". Celebra el extremo "tener a todos los jugadores disponibles" como "lo mejor que te puede pasar. Que todos veamos el peligro de poder salir del once".