La SD Huesca retoma la liga en busca de la segunda victoria como visitante

De regreso a la liga, la SD Huesca se vuelve a enfundar el traje que mejor le sienta esta temporada y tira al contenedor el de la Copa, que dejó hecho trizas en la deshonrosa derrota de Torrelavega. Un borrón que no debería pasar a mayores y que no se quiere que afecte al equipo azulgrana, que está en otra onda. Al acecho de los puestos de ‘play off’ y con una idea cada vez más definida, visita este sábado a un Tenerife lejos de la versión de la pasada campaña, cuando tocó con la punta de los dedos el ascenso a Primera (18.30, LaLiga TV Bar).

Ha transcurrido una semana de parón y con el disgusto del pasado fin de semana parece que la victoria ante el Villarreal B sucedió en el Cretácico. La eliminación en el torneo del KO ha dejado como principal secuela la certeza cada vez más sólida de que se ha abierto una brecha entre los jugadores que se han ido asentando como titulares a las órdenes de Cuco Ziganda y el resto. Muchos de ellos desperdiciaron la oportunidad de la Copa, que apenas arrojó como buena noticia la vuelta a los terrenos de juego de Joaquín Muñoz al margen de alguna actuación individual algo más salvable entre la atonía general.

Los azulgranas se han desplazado a Canarias con las ausencias de dos piezas que han adquirido gran relieve, el extremo diestro Gerard Valentín y el delantero José Ángel Carrillo. En el aspecto negativo se añaden las bajas del meta Miguel San Román y el centrocampista Óscar Sielva. Cuco Ziganda se lleva a 23 futbolistas; entre ellos, a Miguel Ángel Sanz, portero del filial incorporado desde la cantera zaragocista. San Román no ha podido superar el golpe en la rodilla que sufrió entonces y se le ha dejado en casa. Por prevención, Sanz se ha estado preparando durante la semana ante la eventualidad de ejercer como portero suplente de Andrés Fernández en el Heliodoro Rodríguez López. Los entrenamientos de estos días también se han cobrado otra pieza, la de Sielva, titular ante los malacitanos.

Mientras, Valentín y Carrillo se lesionaron en el choque con el filial del Submarino Amarillo y se les ha de encontrar recambio, al menos para esta cita si no es para más. La de Valentín parece clara y la encarna Patrick Soko, quien ya se probó en la Copa del Rey. No es amigo el técnico navarro de experimentos. Para la punta de ataque pide la vez Kanté, que no dispuso de minutos en Torremolinos y puede aportar velocidad al espacio ante un Tenerife con una defensa puesta bajo sospecha. Ni Escriche ni Kevin Carlos se pudieron reivindicar el pasado fin de semana y Juan Carlos, otro que descansó, parece contar con una plaza fija.

La convocatoria presenta dos estímulos con los regresos de Rubén Pulido y, sobre todo, Enzo Lombardo. El francés, inédito en lo que va de campeonato, también se perdió buena parte de la pretemporada y ni siquiera disputó los amistosos debido a una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho de la que ha recaído en algunas ocasiones, por lo que su rendimiento este curso y su rol en la libreta de Ziganda son todavía una incógnita. En todo caso, suma una variable a la banda izquierda para refresco de Marc Mateu y ante la recta final de la primera vuelta, que se va a desplegar en las seis últimas jornadas que se disputarán hasta el 18 de diciembre ante Tenerife, Sporting, Eibar, Andorra, Real Zaragoza y Burgos. Un calendario más que exigente.

El Huesca solo atesora una victoria a domicilio, la de Oviedo (0-1), y acude a un estadio en el que no ha perdido en sus siete visitas en el fútbol profesional, con un bagaje de dos victorias y cinco empates. Si el Heliodoro Rodríguez López invita a sumar, el rival exige todas las precauciones pese a encontrarse lejos de donde se le suponía.

Posibles alineaciones

CD Tenerife: Juan Soriano; Buñuel, Sergio González, José Leon, Mellot, Aitor San, Javi Alonso, Teto, Elady, Iván Romero y Enric Gallego.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel, Kento, Salvador, Soko, Marc Mateu, Juan Carlos y Kanté.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López (18.30, LaLiga Bar TV).