Cuco Ziganda: “La liga es otra historia, hay que hacer un gran partido en Tenerife”

La Copa del Rey es historia para la SD Huesca pero ha sobrevolado de manera inevitable la vuelta a la realidad de la liga y a la preparación del partido de este sábado en Tenerife (18.30, LaLiga Bar TV), que los azulgranas afrontan cada vez más rearmados, con la recuperación para la causa de jugadores como Rubén Pulido o Enzo Lombardo, que podría acceder a su primera convocatoria del curso. Más en el aire está la situación de Miguel San Román a falta del último entrenamiento y causarán baja los lesionados Gerard Valentín y José Ángel Carrillo.

El técnico, Cuco Ziganda, ha pasado revista a estos y otros aspectos de un partido ante un rival del que recela pese a su irregularidad en contraste con la campaña pasada, en la que se quedó a un suspiro de la Primera División. Ha manejado a una plantilla “dolida” por la eliminación prematura en Torremolinos y ahora se trata de “cambiar el chip”: “La liga es otra historia y volvemos con toda la intención de hacer un gran partido en Tenerife. Pese a que hay jugadores tocados y jugamos una prórroga, esperamos contar con casi todos ellos y tenemos toda la ilusión del mundo de hacer un gran partido”.

Aguardan los de Luismi Ramis, un Tenerife que es un compendio de “buenos jugadores, el mismo bloque con una idea más reafirmada. Los resultados están siendo otros”. Ziganda ha analizado que los tinerfeñistas presentan, a diferencia del año pasado, “problemas con las lesiones y encajan más goles, el curso anterior fueron muy sólidos. Les veo mejor en el juego, con muchas alternativas, y derrotaron bien al Burgos. Les han faltado detalles. Les tenemos mucho respeto por su calidad”.

El navarro también ha ejercido de psicólogo desde el domingo y ha tratado de analizar “qué situaciones se nos dieron en la Copa y no superamos. Hay que lamentarse lo justo, extraer por qué no sacamos la eliminatoria y pensar en Tenerife, que es a lo que nos debemos. Lo importante es la reacción a la eliminación. Hay una oportunidad enseguida de seguir en la línea en que estamos en liga”.

Dentro de esta ocasión para resarcirse hay que “dar el máximo. Hay cosas que hacemos bien y otras en las que no vamos a parar de insistir”. Ziganda destaca que “competimos todos los partidos salga quien salga y eso hay que mantenerlo. Sabernos adaptar al tipo de partido. Conocemos el sistema del Tenerife, con un 4-4-2 y dos delanteros fuertes; pues hay que contrarrestarlos y adaptarnos a esa oposición”.

El deseo que también ha manifestado el entrenador de la SD Huesca este jueves es el de “dar un paso adelante fuera de casa, sin hacer muchos desastres nos está costando mucho ganar. Contra Levante, Granada, Oviedo no hemos estado mal, pero nos cuesta”.

Al repasar el parte de bajas y dudas para Tenerife, Ziganda ha manifestado que el guardameta Miguel San Román “ahí anda, no hay lesión importante y a ver si puede viajar”, este viernes con salida desde el aeropuerto de Zaragoza. Rubén Pulido, “está en condiciones”, y Enzo Lombardo “ha entrenado esta semana con el grupo, disponible va a estar, veremos si lo llevamos o puede jugar un rato. Contamos con él”.

Son los menos los futbolistas que no tuvieron minutos en la Copa y sí dispondrán de ellos el sábado, casos de Florian Miguel, Kento o Kanté, por lo que la semana de parón liguero “no es excusa para no hacer un buen partido, ha habido tiempo para recuperar a pesar de que estamos teniendo nuestras contingencias. El Tenerife presentará “automatismos más anclados que el año pasado, los jugadores saben qué hacer y fichan futbolistas del perfil buscado. Luego depende de si entra la pelota, esos detalles que deciden los partidos. Les veo como el año pasado o con más alternativas”, ha zanjado un Ziganda que no mira más allá de Tenerife.