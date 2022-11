Ziganda: “Estamos con muchas ganas para sacarnos la espina de la Ponferradina”

“Así como de la victoria con Las Palmas pudimos disfrutar poco, ahora también hemos tenido menos días para lamentarnos”. La SD Huesca cierra el sábado la segunda tanda de tres partidos en una semana recibiendo en El Alcoraz al Villarreal B a partir de las 18.30 con la clara intención, en palabras de su técnico Cuco Ziganda, “sacarnos la espina” del 1-0 que sufrieron el martes en El Toralín, una derrota que cortó la racha de siete partidos sin perder y que en el vestuario resultó amarga. “Es bueno acostumbrarse a no perder porque cuando lo haces duele mucho y hace que te preguntes muchas cosas, es buena mentalidad que sintamos ganas de jugar lo antes posible”, explicó.

Para el choque, Ziganda cuenta con las dos bajas habituales, Lombardo y Joaquín. El francés “va llegando al final del túnel y pronto empezará a entrenar con todos” y el malagueño, aunque ya está con todos, se va a esperar hasta la eliminatoria de Copa de la semana que viene en Torremolinos para decidir si puede tener minutos entonces. Además tampoco parece probable que juegue Rubén Pulido, que en el último entrenamiento estuvo al margen y que no viajó a Ponferrada. “Tiene molestias y no vamos a arriesgar, a una mala podría jugar, pero creo que es mejor que esperemos”, comentó el preparador.

En la última jornada introdujo siete novedades en el once con respecto al duelo con los canarios y ahora también habrá un buen número. Al respecto, sin desvelar la cuantía, sí que avanzó que “habrá algún cambio más de lo normal”. Entre los debates abiertos está el del segunda punta una vez que Escriche ya está recuperado de su lesión y competir en igualdad de condiciones con Juan Carlos. “Lo importante es que los dos estén disponibles y con ganas de jugar”, consideró el entrenador.

Así como en el 1-0 con Las Palmas se vio a un Huesca muy defensivo que se tuvo que conformar con un 15% de posesión, tres días después, aunque sin fortuna de cara al gol, el equipo fue capaz de llevar el peso del partido. Las dos versiones le son válidas a Ziganda que entiende que maneja “una plantilla variopinta y no echa para jugar con un determinado sistema”. “Los jugadores son distintos, no es lo mismo jugar en bandas con Soko y Manu Rico, que con Valentín y Mateu o en ataque con Juan Carlos y Carrillo, que con Escriche y Kanté, podemos tener automatismo, por ejemplo, en defensa, pero en la fase ofensiva cambian cosas, me quedo con que las cosas que planteemos salgan bien”, expuso.

El Villarreal B suma los mismos puntos que el Huesca, veinte, y tiene una tarjeta de resultados idéntica, cinco partidos ganados, cinco empatados y cuatro perdidos. Ziganda, buen conocedor de lo que es un filial -ha manejado el de Osasuna y el del Athletic, con el que ascendió a Segunda- destaca de los castellonenses que “se han adaptado muy bien a la categoría”. Califica a su oponente de “camaleónico”. “No es un filial de corte clásico que juegue bien con el balón, tenga una fase ofensiva y muestre individualmente a sus jugadores, tiene eso y otras cosas como que en estrategia son los mejores de la liga”, lo analizó. Así, ha observado que han mejorado a nivel defensivo. “Han tenido partidos en los que han sido muy protagonistas con la pelota, con un juego posicional muy interesante con dos puntas, pero en otras ocasiones han sido capaces de replegarse y esperar atrás”, siguió la disección. “Me gustaría llevar la iniciativa y jugar en campo contrario, pero ya veremos”, manifestó.