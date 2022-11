Ratiu: “Me siento culpable por la campaña pasada y tenía que dar un paso al frente”

Andrei Ratiu es el jugador de campo con más minutos en la SD Huesca. El lateral rumano suma 1.110 minutos de juego, solo por detrás del guardameta Andrés Fernández, lo que se explica en buena medida por la importancia que ha adquirido en los planes de Cuco Ziganda y con la mejoría respecto a la temporada pasada. También, porque no cuenta con un relevo claro. En su ausencia ante el Leganés le suplió el central Jérémy Blasco. No se ha perdido más partidos desde entonces y ha marcado su primer gol el que brindó el empate ante el Mirandés en Anduva.

El futbolista con raíces turolenses ha señalado este jueves que, pese al poco margen que deja una semana de tres partidos, se pueden extraer conclusiones del triunfo ante la UD Las Palmas y la derrota frente a la Ponferradina. “El primer partido fue muy exigente defensivamente, y en el de Ponferrada no salimos bien los primeros minutos 20, luego mejoramos”, ha valorado el zaguero, que vivirá un partido especial este sábado ante el Villarreal B puesto que se ha criado en la cantera del Submarino amarillo: “Es un equipo que nos jugará de tú a tú. Conozco a casi todos los jugadores y al cuerpo técnico, practican un juego ofensivo y se han adaptado a la categoría. Es especial pero valen todos los partidos lo mismo y vamos a por los tres puntos.

Ratiu ha calificado el curso pasado de “duro” y se siente “culpable”. Un razonamiento que también ayuda a entender su rendimiento en la actual temporada. “Era uno de los jugadores que tenía que dar un paso adelante”, ha reconocido. El lateral derecho considera que una derrota como la del pasado martes “podía pasar, la gente es consciente de lo que hay y pensamos en hacer el mejor partido posible” contra el Villarreal B y en un Alcoraz que “últimamente está siendo una caldera y la gente sabe a lo que viene, unidos somos difíciles de ganar”.

Las rotaciones, “dicen mucho del equipo, los cambios dan mucho y no se nota quién juega”, considera Ratiu, que también ha aludido a que en Segunda División “los detalles marcan la diferencia entre llevártelo o no. Cuando juntamos líneas somos muy fuertes y vamos a intentar crear peligro al Villarreal B con balón”, un aspecto del juego en el que la SD Huesca de Cuco Ziganda se encuentra menos cómoda. Según pasan las jornadas, “el equipo coge conceptos y vamos mejorando. No hay que mirar mucho más allá de uno o dos partidos”.

La lluvia ha marcado la sesión de trabajo de este jueves, pues la plantilla azulgrana no ha saltado al césped del IES Pirámide y se ha quedado en el gimnasio después de la sesión de vídeo. Restará un entrenamiento, el del viernes, para terminar de perfilar el choque con el Villarreal B, último antes del parón por la Copa del Rey. Los azulgranas visitarán al Tenerife el sábado 19 de noviembre a las 18.30 y recibirán al Sporting el viernes 25 a las 21.00. Ratiu se perderá el primero de estos envites si es convocado por Rumanía para jugar dos amistosos ante Eslovenia y Moldavía los días 17 y 20, respectivamente.