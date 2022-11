Las rotaciones, innegociables para Cuco Ziganda

Las rotaciones se han convertido en una señal distintiva de la SD Huesca de Cuco Ziganda. Al técnico azulgrana no le duelen prendas al dosificar y reservar futbolistas de un partido a otro con un doble empeño que ya ha verbalizado en sus ruedas de prensa. Por un lado, cuidar el tono físico de los futbolistas para evitar la acumulación de cargas que puedan pasarles factura a corto y medio plazo y por el otro, mantener en la dinámica a todos sin que nadie pueda sentirse desplazado. El navarro preparó la visita a la Ponferradina, saldada con derrota por 1-0, con siete cambios respecto al once inicial que derrotó a la UD Las Palmas tres días antes y el cuadro azulgrana acusó falta de pegada.

En ambas citas ha utilizado a 19 jugadores a la espera del tercer partido de este bloque, el sábado ante el Villarreal B en El Alcoraz (18.30, LaLiga SmartBank TV M2), y antes del parón de una semana durante el que se disputará la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ziganda modificó en El Toralín el lateral izquierdo con Ignasi Villarrasa, el centro del campo, las bandas y el ataque. Solo permanecieron respecto a la victoria sobre el entonces líder Andrés Fernández, Ratiu, Blasco y Jorge Pulido. La remodelación fue profunda. Así, el navarro dio descanso a la pareja de mediocentros por la que había optado ante Mirandés y Las Palmas, la que conforman Kento y Salvador; a los extremos Gerard Valentín y Marc Mateu y a los puntas Juan Carlos y Carrillo.

Todos ellos, susceptibles de regresar a la titularidad ante el filial del Submarino amarillo. La dupla Timor-Sielva en la medular no terminó de acoplarse y el segundo de ellos fue sustituido en el descanso con molestias físicas. No era una opción inédita, ya que ambos jugaron de inicio en la visita al Granada de la jornada 8 (0-0). En las bandas, Soko y el canterano Manu Rico, más Escriche y Kanté en la delantera, supusieron un lavado de cara absoluto que no se tradujo en acierto anotador. En este sentido, los cambios de Cuco Ziganda, que dio entrada a Salvador, Juan Carlos, Carrillo, Mateu y Valentín en la segunda parte, expresaron de manera elocuente que se buscó el dominio y las ocasiones de gol para al menos nivelar el 1-0 con los jugadores que mejor están rindiendo en lo que va de temporada.

En la anterior ocasión en que hubo jornada de liga entre semana, en octubre, transcurrieron cuatro días entre la visita del Lugo a El Alcoraz (1-1) y el viaje a Oviedo, donde se sumó el hasta ahora único triunfo visitante del curso (0-1). Ziganda introdujo en el Carlos Tartiere cuatro novedades. La Vilarrasa en el lateral izquierdo por Florian Miguel, sancionado por dos encuentros debido a su roja directa ante el Lugo, supuso la primera titularidad del catalán. También fueron novedad Manu Rico, que suplió a Juan Carlos Real, y Salvador y Kento, que relevaron en la medular a Timor y Pablo Tomeo. También Rico y Salvador jugaron entonces por primera vez esta campaña de inicio.

En Ponferrada se pasó de cuatro a siete cambios, y en los dos últimos partidos el navarro ha empleado a todos sus recursos disponibles salvo a los canteranos Kevin Carlos, Hugo Anglada y Euse Monzó y a Juan Villar, además de al meta suplente Miguel San Román. Villar fue expulsado en el encuentro con Las Palmas y tras un rifirrafe entre los dos banquillos, por lo que no pudo viajar a Ponferrada. Además, Rubén Pulido sufre problemas físicos que le han hecho perderse las tres últimas jornadas y está asimismo descartado para el Villarreal B. Joaquín Muñoz avanza en su recuperación y Enzo Lombardo se sigue ejercitando al margen. Ambos deberían estar listos para competir en las próximas semanas.

La ausencia de Rubén Pulido ha llevado al entrenador de la SD Huesca a elegir a Jorge Pulido y a Jérémy Blasco como pareja de centrales ante Las Palmas y Ponferradina, con Timor como alternativa. Ratiu es inamovible en lateral diestro, sin un relevo natural, y Florian Miguel también apunta al lateral zurdo este sábado. El cuadro oscense realizó tres disparos entre palos, los mismos que ante el Mirandés y, ese día, con un once más ‘habitual’. Tras el partido con el Villarreal B se abrirá un hiato de dos semanas, antes de visitar al Tenerife el domingo 20 de noviembre, que puede resultar propicio para recuperar a aquellos futbolistas con molestias físicas. La Copa del Rey servirá para volver a plantear un once en el que presumiblemente abundarán los canteranos.

Después de la derrota con la Ponferradina, Jorge Pulido valoró las siete novedades en el once: “En ese sentido el míster lo hace bien. Todo el mundo está metido y eso es bueno para todos. Aunque haga cambios, remamos todos juntos. Me ha gustado el Huesca que he visto, con ocasiones para hacer gol. Esto es un equipo y hay que seguir remando juntos”.