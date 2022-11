Cuco Ziganda: "Nos ha faltado ser más venenosos en el área rival"

El penalti que acabó con las expectativas de la SD Huesca de puntuar en El Toralín fue definido por el técnico Cuco Ziganda como "una jugada tonta" de la que su equipo se trató de reponer sin éxito. El navarro defendió también las rotaciones como necesarias pese a que la suma de factores desembocó en la cuarta derrota de la temporada. "No he visto la jugada, han dicho que había una mano y estamos todos en las mismas. No puedo hablar. Hay jugadas que dan lugar a mucha polémica y cuando nos vienen en contra nos enfadamos", señaló al calificar la acción como "muy difícil, ellos verán penalti y nosotros una mano".

La desventaja no afectó a los azulgranas a juicio de su preparador, pues "hemos mantenido la calma, circulado y tenido el control con paciencia y esperando que apareciera la gente de arriba. No se ha marcado pero no me he ido descontento en la primera parte. La Ponfe se ha replegado. El segundo tiempo se ha embarullado más, con más prisa, y aún así se han dado dos o tres opciones para empatar", valoró.

Ziganda no tenía queja "por la actitud del equipo" y "ya hay que pensar en el sábado» con la visita del Villarreal B a El Alcoraz". Respecto a los cambios de inicio, razonó que "el partido anterior estaba muy próximo y había gente con molestias sin necesidad de forzar. La plantilla responde a los cambios y pensamos que tocaba tras el sábado". Les faltó "definición, ser más venenosos en área contraria. En cuanto a defensa o tener el balón no se ha notado la gente nueva, que está jugando continuamente".

Cree que "hay que adaptarse y no tenemos solo una forma de jugar". Todo pasa ahora por "levantarnos, entrenar, pasar el disgusto y pensar en el sábado. Lamentarnos lo justo. Somos el mismo equipo que el sábado y hay que dar el callo, cuando te despistas cuesta remontar". Rubén Pulido, que no viajó, seguirá siendo baja, mientras que se confirmó que Kento Hashimoto no acudirá con Japón al Mundial de Catar, por lo que el Huesca no lo pierde en ese mes y medio.