Ignasi Miquel, defensa de la SD Huesca: “No cierro puertas a nada, pero me queda un año de contrato con el Getafe”

Entre lo salvable dentro de una temporada poco fructuosa para la SD Huesca se encuentra el rendimiento de Ignasi Miquel, que ha acabado por ser imprescindible en el centro de la defensa formando una pareja sólida en la segunda vuelta junto a Pablo Insua. El central catalán ha militado como azulgrana cedido por el Getafe y, aunque su continuidad en El Alcoraz no resulta sencilla por sus implicaciones económicas, no está descartada del todo a la espera de las decisiones que tome el nuevo director deportivo. Él, por lo pronto, tras la derrota del domingo ante el Valladolid (3-0) con el que se echó el cierre al curso manifestó que no le importaría seguir. “De momento, lo que tengo que hacer es volver al Getafe, me queda un año más de de contrato y ya veremos en verano”, comentó, añadiendo que “no le cierro la puerta a nada”.

Miquel, de 29 años, ha disputado como azulgrana 33 partidos, 32 de ellos como titular, en los que además de ser sólido atrás ha resultado peligroso adelante con cuatro goles. “Necesitaba tener minutos y sentirme importante”, reconoce. Por eso, su estancia en Huesca le deja “feliz en lo personal”, pero con la espina “de no haber hecho más por el grupo para estar en la clasificación donde deberíamos”.

El Huesca ha concluido en la 13ª posesión después de haber pasado la mayor parte del campeonato atascado en la zona media de la tabla, lejos del que era el objetivo, el ascenso. “En ningún momento hemos tenido la sensación de que todo nos va de cara, no hemos podido engancharnos arriba y hemos estado remando contracorriente”, valoró. “Lo hemos intentado, en los peores momentos hemos sacado carácter, pero ha faltado un punto extra de cada uno”, indicó,

El defensa quiso felicitar al Valladolid por “su gran año, han peleado hasta el final y han logrado un merecido ascenso en casa”. “En la primera parte, aunque ha habido momentos en los que hemos sufrido, hemos tenido nuestras oportunidades y en la segunda hemos estado un poco desconectados y lo han aprovechado con dos goles rápidos tras los que nos ha costado mucho”, resumió el duelo del José Zorrilla.

“Hay años en los que no salen bien las cosas”, se resignó. Ahora, la plantilla inicia las vacaciones y previsiblemente no volverá al trabajo hasta la primera semana de julio. Para Miquel será tiempo para “desconectar un par de semanas” antes de empezar a valorar su futuro.