Xisco Muñoz: "No se ha logrado el objetivo, hay que pedir disculpas y reflexionar"

Sin profundizar demasiado en el cierre de su etapa como entrenador de la SD Huesca, Xisco Muñoz se despidió del banquillo con una rueda de prensa en la que retomó la versión seca y tirante que ha exhibido en los peores momentos de una temporada que cierra con nueve victorias en los 30 partidos en los que ha dirigido a los oscenses, además de 12 empates y nueve derrotas si se incluye la cosechada ante un Valladolid de Primera (3-0).

El balear comenzó justificando el grosor del resultado en contra, el más amplio de los cosechados en su paso por la entidad: "Sabíamos de la eficacia de este equipo. Hemos cometido dos errores en dos basculaciones y las hemos pagado. Es un equipo directo que abre el campo, sabíamos que era un partido complejo". Por eso, consideraba que era "el momento de felicitarles y darles la enhorabuena".

Xisco explicó el cambio de Florian Miguel en el descanso, por molestias físicas y al que suplió Juan Carlos Real. Y justificó la entrada de Euse Monzó por Insua a los 82 minutos con el argumento de que "Euse ha trabajado mucho y ha sido un gran profesional. Entiendo que debía jugar".

Preguntado por el desenlace del campeonato, que aloja al Huesca en una discreta 13ª plaza, reiteró que "no se ha podido conseguir el objetivo y hay que pedir disculpas. Hacer reflexiones, ser autocríticos y sacar conclusiones. Agradezco el apoyo y siento no haber conseguido los objetivos. Vosotros -en referencia a los medios informativos- haced una crónica y valorad por qué".

No quiso entrar en cuestiones de futuro que le son ajenas, como la confección del próximo plantel: "No estoy para dar consejos a nadie, cada uno sabe lo que ha de hacer. Levanté la mano hace unas semanas y dije que he de mejorar en muchas cosas". Se trataba de un "día especial, se cierra una etapa". Xisco dio las "gracias a la gente que lo ha entendido y ha valorado el proceso. Hemos intentado sumar y no ha sido un camino fácil".

La andadura del balear en el conjunto azulgrana le aloja en la 13ª posición, la misma que se logró en las campañas 09-10, en la que se obtuvo una agónica salvación en la última jornada, y 11-12, en la que esta fue algo más holgada con Quique Hernández en el banquillo. Solo la 10-11, en la que el Huesca fue 14º, y la del descenso, la 12-13, fueron peores que la que acaba de concluir. Este puesto además, acarrea como premio económico unos 540.000 euros.

El nuevo proyecto echará a andar este mismo lunes y se espera de manera inminente la confirmación oficial del nuevo director deportivo como primer paso y con Ángel Martín González como la opción escogida por el consejo de administración. La primera función del madrileño será la elección del nuevo entrenador y la confección de una plantilla en la que se deberá definir qué sucede con los jugadores que cuentan con contrato en vigor pero cuyos futuros aparecen lejos de la capital oscense. Con el debutante Euse Monzó, esta temporada en Segunda han actuado 29 jugadores.