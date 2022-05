La SD Huesca vuelve al verde en las primeras horas tras el cese de Rubén

La destitución de Rubén García como director deportivo de la SD Huesca ha nublado cualquier otro plano de la actualidad del equipo azulgrana. También el deportivo, con la plantilla retomando el trabajo para preparar la despedida de la temporada en El Alcoraz este sábado ante la Real Sociedad B (20.00, Aragón TV y Gol). El entrenamiento de este martes ha comenzado con unos 45 minutos de retraso, precisamente, porque se ha comunicado a la plantilla la medida tomada con el talaverano. Por delante, tres jornadas de trabajo más en la penúltima semana de esta larguísima temporada.

Han saltado al césped todos los futbolistas salvo el lesionado Jorge Pulido, pendiente de una exploración en la rodilla. Xisco Muñoz no podrá contar con los sancionados Insua, que vio quinta amarilla ante el Amorebieta, y Escriche, que fue expulsado y está por confirmarse si el castigo es por uno o más encuentros, ya que el colegiado reflejó en el acta que el de Burriana se había empleado “con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón, siendo el jugador asistido por los médicos”.

Más información Rubén García deja de ser el director deportivo de la SD Huesca

Antes de la sesión, el delantero argentino Adolfo Gaich se ha referido a una temporada “futbolísticamente complicada”, en la que su deseo hubiese sido “demostrar más”. No he podido dar el máximo de mi potencial”, lamentó. “Estoy tranquilo de que siempre entrené al cien por cien, dándolo todo, aunque a veces las cosas no salen”. El ariete, que pertenece al CSKA de Moscú, es consciente de que la invasión de Ucrania dificulta su regreso a Rusia, y sería de su agrado continuar en España “en un fútbol que he seguido mucho desde pequeño”

Gaich ha participado en 27 encuentros esta temporada. El último, el del pasado sábado con el Amorebieta, con ocho titularidades, 871 minutos y el único gol que marcó al Real Valladolid en el 3-2 de El Alcoraz. “El fútbol son rachas, pero a veces las cosas no salen. A veces uno entrena y se rompe el alma para que las cosas salgan bien, pero el fútbol no es del todo justo”, ha asegurado el sudamericano, que fue silbado en el partido en casa ante el Sporting. Profesional hasta el último día, está “contento de sumar minutos. Cada uno tiene que aportar desde su posición lo máximo. Siempre con profesionalismo y autoexigencia. Con respeto, para poder aprovechar cada minuto desde el banquillo o de inicio, darlo todo siempre”.