Xisco Muñoz: "El equipo se ha vaciado, pero sigue faltando pegada"

Terminó satisfecho Xisco Muñoz con el 0-0 de la SD Huesca en Tenerife tras un partido que definió como "intenso y bonito, tácticamente muy trabajado", y volvió a echar en falta la pegada. El gran debe de la temporada azulgrana. Un problema endémico que volvió a invalidar la portería a cero, y ya van 17 en las 37 jornadas disputadas. Al balear le gustó "todo", la "salida de tres en banda, los laterales bajos, la presión cuando han sabido entrar en nuestra zona, los cambios de orientación... Ha sido un partido muy cerca del plan que llevábamos y estoy orgulloso".

La ausencia de un ‘punch’ que habría llevado a los oscenses por otros derroteros se volvió a escenificar en el Heliodoro Rodríguez López. Xisco valoró que "teníamos un buen rival delante y el equipo se ha vaciado. Hay que valorar la trayectoria de las últimas semanas. Con esa pegada recibiríamos más elogios de los que recibimos".

Acostumbra a hablar del progreso de los suyos e insistió en que "hay que mejorar más cosas para sumar de tres en tres. En este momento de la competición es difícil porque todo el mundo juega como si fuese el último partido. El Huesca se ha vaciado y ha hecho un buen partido", aunque no tenga repercusión en la tabla.

El grupo va "creciendo, se está haciendo un equipo sólido. Se han perdido seis partidos desde mi llegada. No vamos a la velocidad que pide la categoría, pero la línea es tan fina, es tan de detalles la categoría que si no somos maduros no se consigue", añadió el preparador, convencido de que el suyo es "un equipo muy difícil de ganar. Teníamos delante un gran Tenerife con las ideas muy claras y una gente espectacular. Fuera de casa se están haciendo las cosas bien".

Preguntado por los futbolistas con problemas físicos, relató que Joaquín sufrió un golpe en el tobillo y este "se le pondrá como una bota". Insua se retiró "mareado tras un golpe en la cabeza y con su compromiso ha seguido hasta el descanso". Ratiu tenía "molestias y el gemelo cargado pero ha terminado muy bien". Marc Mateu será baja segura el lunes 2 de mayo en Leganés tras haber visto la quinta amarilla.

El trabajo defensivo es "brutal. Son 17 porterías y seguiremos buscando ese equilibrio, ser más dañinos en lo ofensivo. El equipo ha avanzado muchísimo y no pensamos en la clasificación, hemos estado toda la temporada los decimocuartos".