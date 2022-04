Los clásicos sostienen a la SD Huesca

Entre la derrota de Alcorcón y la visita de este domingo al penúltimo clasificado, el Fuenlabrada, median los siete puntos que la SD Huesca ha sumado ante Burgos, Málaga y Almería. Una recuperación para la que el técnico Xisco Muñoz se ha agarrado a los jugadores más curtidos y los fichajes invernales han perdido presencia. Dos de los ejemplos paradigmáticos los representan, en el primer grupo, Pedro Mosquera y Dani Escriche, mientras que tanto Pablo Martínez como Darío Poveda han ido decayendo en importancia de manera progresiva para desempeñar un rol más secundario. Otro de los ‘nuevos, David Timor, no podrá estar por sanción en el estadio Fernando Torres.

El cambio de dibujo, con la vuelta a la defensa de cuatro y el robustecimiento del centro del campo, ha mejorado a los azulgranas en este tramo del campeonato, con dos victorias y un empate ante los almerienses para dejar atrás la debacle de Santo Domingo. Este domingo se espera asimismo la vuelta de Jorge Pulido como alternativa al eje de la zaga que han ocupado con solvencia Pablo Insua e Ignasi Miquel, autor del 1-0 contra el Almería. La duda por resolver será la identidad del futbolista que supla a Timor, un fijo para el preparador, con opciones abiertas para Pablo Martínez o Mikel Rico, que también ha recuperado algo de empuje al tiempo que anunciaba que no continuará la próxima temporada.

La pieza que ha equilibrado a la SD Huesca es Pedro Mosquera. El gallego ha sido titular en las tres últimas jornadas y contribuye a sumar salida de balón y criterio defensivo, además de entenderse con Timor y dar profundidad al bloque. Jaime Seoane es otro fijo entre la medular y el ataque, y cabe asimismo que Dani Escriche vuelva a ser el nueve de referencia, como sucedió ante el Almería, en detrimento de un Poveda que fue sustituido al descanso en Málaga y ha perdido la titularidad. Suma siete jornadas sin marcar, mientras que Pablo Martínez ha sido suplente ante Alcorcón y Almería además de correr la misma suerte en La Rosaleda que el delantero cedido por el Getafe.

Más información Xisco no podrá sentarse en el banquillo ante Fuenlabrada y Real Zaragoza

Tampoco Lago Junior se ha hecho por el momento con un sitio entre los once escogidos, con una sola titularidad en nueve apariciones, mientras que Gerard Valentín ha sumado muchos minutos: solo ha sido suplente una vez y no ha participado en las citas con Real Oviedo y Burgos, aunque en ambas entró en las convocatorias. El catalán ha acudido este jueves a la sala de prensa de El Alcoraz, donde se ha referido a que no ha ofrecido todavía su “mejor versión”: “He tenido protagonismo en número pero no encuentro sensaciones en juego, cuando llegas a un equipo nuevo es más complicado. Soy muy exigente conmigo mismo”.

Los azulgranas recelan de un Fuenlabrada casi descendido, a ocho puntos de la permanencia, pues “cada partido es un mundo y te puede costar más el que parece más fácil. Todos son capaces de generar cosas. Vamos a intentar alargar la racha positiva e ir partido a partido, a ver donde nos deja la temporada”. Con una igualdad máxima y nueve equipos separados por una distancia de siete puntos entre el sexto y el 14º, la SD Huesca no quiere mirar más allá de Fuenlabrada. Valentín ha señalado que “ha habido partidos que hemos merecido más, como el anterior, con tres puntos hablaríamos de otra cosa”.

El penúltimo clasificado, que se adelantó la pasada jornada 0-2 en Leganés para terminar perdiendo, genera desconfianza puesto que “ cualquier equipo te pone en problemas. Están en una situación complicada. Nos espera mucho trabajo porque es un campo difícil, los partidos se enturbian. Son equipos sin nada que perder, sin miedo a nada”, ha concluido un Gerard Valentín que se intenta adaptar a lo que le pide Xisco, sea como lateral o más adelantado.