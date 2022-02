Xisco Muñoz: "Felicito al equipo por la constancia y a la gente por su ayuda"

Quiso reivindicar Xisco Muñoz tras la agónica victoria ante el Lugo (1-0) la unidad que había pedido en la previa entre el equipo y los aficionados. Su SD Huesca sigue dando pasos en la dirección correcta, dos más en la clasificación para adelantar a los lucenses y al Sporting y situarse a cinco puntos del ‘play off’. "Es un día para felicitar a los chicos por la constancia en la búsqueda de la victoria. Y a nuestra gente, que nos ha ayudado", señaló.

Los azulgranas transitan "un camino muy bueno y si estamos unidos, mejor. La afición y el equipo se lo merecían. Hay que mejorar todavía, ha sido un partido ante un rival que llevaba 12 jornadas sin perder y es porque hace las cosas bien", valoró el técnico balear, consciente de que la carrera contra el reloj sigue: "Hay que ir de verdad, adelante a campo contrario. Con 25 tiros a portería, nueve o diez entre palos, once corners, posesión... Es complicado aguantar los 90 minutos. Hay que mejorar y ser constantes, y lo conseguiremos porque hay capacidad".

Esa búsqueda de la regularidad se está haciendo sólida en las segundas partes. En la primera faltó "precisión". "Estamos en un buen camino siempre que acompañen los resultados. Cuando un equipo es capaz de jugar un sistema u otro, eso es muy bueno para afrontar diferentes momentos del partido. Es la capacidad del jugador y el trabajo diario. El equipo sigue creciendo", añadió.

Para Xisco Muñoz, resulta "muy importante tener un grupo de trabajo así, con este nivel. Antes había uno muy bueno pero ahora contamos con más registros y los partidos se pueden afrontar de varias formas". El balear insiste en que está "muy contento con el trabajo del club en enero, por número somos mejores y la competencia es importante en un equipo que quiere mejorar". Con todo, a los azulgranas les queda "mucho" y "no hay que pensar dónde nos lleva la victoria. Hay que dar pasos firmes y que el equipo crea en lo que hace".

Ante el Lugo se logró el gol en "la oportunidad más compleja" y después de que no se aprovechasen otras más claras. Con los tres puntos, "el margen de error es mínimo, hay que hacer las dos partes mucho más equilibradas. En las segundas somos más alegres y creo que podemos serlo en las primeras".

Las dos victorias ante Mirandés y Lugo evidencian que "en casa había que cambiar si queríamos dar un paso adelante. Si quieres llegar arriba en El Alcoraz hay que hacerse fuertes. No es una situación fácil, ganar en Segunda es complejo y desde la humildad vamos a seguir trabajando". En este momento, Xisco pide "paciencia, no se puede conseguir todo de la noche al día. Podemos estar muy contentos de la evolución. Somos más verticales". El entrenador no valoró si la expulsión de Campabadal había sido justa, "y nadie le ha dicho que se expulse". Queda "un camino largo pero hay que seguir creciendo".